ZDFinfo Änderungsmitteilung /Woche 44/25
Mittwoch, 29.10.2025
Mainz (ots)
ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 44/25 Mittwoch, 29.10. Bitte Programmänderung beachten: 22.30 Terra X History Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin. Deutschland 2024 „Terra X History: Die Windsors. Eine neue Generation“ entfällt (weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen)
