ZDFinfo Änderungsmitteilung /Woche 44/25
Mittwoch, 29.10.2025

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   
_____________________________________________________________________

Woche 44/25 
Mittwoch, 29.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 22.30	 Terra X History
	 Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin. 
	 Deutschland 2024

	„Terra X History: Die Windsors. Eine neue Generation“ entfällt

                                                                                 (weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

