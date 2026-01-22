Holiday On Ice

Kassenschlager auf Kufen: Cinema of Dreams überzeugt mit starker Halbzeitbilanz

Hamburg

Halbzeit bei der aktuellen Tour CINEMA OF DREAMS von HOLIDAY ON ICE: Mehr als 200.000 Zuschauer:innen haben die neue Produktion bereits live gesehen. Insgesamt sind über 400.000 Tickets verkauft. Noch bis Ende April geht die erfolgreiche Tour weiter - inklusive prominenter Stargäste wie Max Giesinger sowie dem deutschen Eislaufduo Minerva Fabienne Hase & Nikita Volodin.

Vorhang auf für CINEMA OF DREAMS! Inspiriert von den größten Kinohits der vergangenen Jahrzehnte fasziniert die erfolgreichste Eisshow der Welt einmal mehr Zuschauer:innen jeden Alters. 37 internationale Spitzenathlet:innen bieten Eiskunstlauf auf höchstem Niveau, begleitet von opulenten Kulissen, raffinierten Kostümen und modernster Bühnentechnologie und erschaffen dabei Abende wie einen Lieblingsfilm - eine Traumfabrik on Ice. Noch nie zuvor wurde bei einer HOLIDAY ON ICE Produktion so groß gedacht: Flying- und Bungee-Elemente, spektakuläre Aerial Acts und eine Vielzahl aufwendiger Spezialeffekte lassen das Publikum in eine neue Dimension eintauchen.

Stargast Max Giesinger

Stargast der kommenden Shows ist bei ausgewählten Terminen Musiker Max Giesinger. Der sympathische Singer-Songwriter präsentiert seine Hits "Butterfly Effect" und "Wenn sie tanzt", letztgenannten sogar in einer ganz neuen Piano-Version. "HOLIDAY ON ICE ist eine ganz eigene Welt. Man merkt sofort: Hier sind alle mit Herzblut dabei. Die Leidenschaft, mit der jede und jeder das lebt, ist extrem ansteckend. Teil davon zu sein, fühlt sich jeden Abend besonders an", schwärmt Max Giesinger.

Sportliches Highlight: Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin

Nach ihrer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 kehren Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin erstmals für das deutsche Publikum zurück aufs Show-Eis. Damit erweitert HOLIDAY ON ICE seine aktuelle Produktion CINEMA OF DREAMS um ein herausragendes sportliches Highlight.

"HOLIDAY ON ICE vereint sportliche Höchstleistung und große Emotion auf einzigartige Weise. Es bedeutet uns viel, unsere Leidenschaft für den Paarlauf in einem Umfeld zu zeigen, das seit Jahrzehnten Menschen inspiriert und berührt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Publikum besondere Momente zu schaffen, die lange nachklingen", sagen Minerva Hase & Nikita Volodin.

Die Tour

Noch bis zum 26. April 2026 lädt HOLIDAY ON ICE mit CINEMA OF DREAMS zu einer Hommage an die Magie des Films ein - live auf dem Eis.

Bei ausgewählten Shows treten die Stargäste Max Giesinger, Oli.P und seine Frau Pauline Petszokat sowie das deutsche Eislaufduo Minerva Hase & Nikita Volodin auf und sorgen für weitere emotionale Höhepunkte.

Max Giesinger ist bei den folgenden Shows live zu erleben:

Hamburg Fr, 06.02.2026, 16:00 + 19:30 Uhr

Berlin Fr, 20.02.2026, 16:00 + 19:30 Uhr Sa, 28.02.2026, 20:00 Uhr

Köln Fr, 20.03.2026, 19:00 Uhr

Oli.P & Pauline werden bei dieser Show zu sehen sein:

Bremen Do, 12.02.2026, 19:30 Uhr

Minerva Hase & Nikita Volodin treten bei diesen Shows live auf:

Berlin So, 08.03.2026, 13:00 Uhr

Hannover Sa, 18.04.2026, 15:00 Uhr

Düsseldorf Sa, 25.04.2026, 13:00 Uhr

Tickets

Tickets ab 38,50 Euro unter https://holidayonice.com/de/ (inkl. der gesetzl. MwSt., System-, Buchungs- und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten-, ÖPNV-Gebühr und Versandkosten).

Tourplan CINEMA OF DREAMS - 2025/2026

Stuttgart 21.01.2026 - 25.01.2026

Mannheim 30.01.2026 - 01.02.2026

Hamburg 06.02.2026 - 08.02.2026

Bremen 12.02.2026 - 15.02.2026

Berlin 20.02.2026 - 08.03.2026

Zwickau 11.03.2026 - 15.03.2026

Köln 20.03.2026 - 22.03.2026

Göttingen 27.03.2026 - 29.03.2026

Magdeburg 02.04.2026 - 05.04.2026

Erfurt 10.04.2026 - 12.04.2026

Hannover 17.04.2026 - 19.04.2026

Düsseldorf 24.04.2026 - 26.04.2026

