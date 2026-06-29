Statistisches Bundesamt

Zwei deutsche Teams unter den Besten beim Europäischen Statistikwettbewerb

Siegerteams in Bulgarien von Eurostat ausgezeichnet

WIESBADEN (ots)

29 000 Schülerinnen und Schüler aus 22 Ländern traten europaweit an

Zypern und Griechenland holen den Sieg in der jeweiligen Alterskategorie

ESC feiert im nächsten Schuljahr die zehnte Ausgabe

Beim Europäischen Statistikwettbewerb (European Statistics Competition, ESC) ist Deutschland auch in diesem Jahr erfolgreich vertreten: Gleich zwei deutsche Teams haben im europäischen Finale den Sprung unter die zwölf besten Teams ihrer jeweiligen Alterskategorien geschafft. Die endgültigen Platzierungen wurden von Eurostat im Rahmen der europäischen Preisverleihung am 25. Juni 2026 in Sofia (Bulgarien) bekannt gegeben.

Zwei Berliner Teams überzeugen im internationalen Vergleich

Die Generaldirektorin der europäischen Statistikbehörde Eurostat, Mariana Kotzeva, überreichte die Preise an die Siegerteams der diesjährigen Ausgabe. Mit Blick auf die Juryarbeit teilte sie die Begeisterung über alle eingereichten 74 Beiträge, die gezeigt haben, wie viel Potenzial alle Teilnehmenden mitbringen. Auch über die gestiegenen Teilnahmezahlen zeigte sie sich sehr erfreut. Von den beiden deutschen Teams hatte sich TWINVAR aus Berlin bereits den Sieg in der nationalen Phase geholt. Zusätzlich sicherte sich das Team CALLIDAE, ebenfalls aus Berlin, einen Platz im europäischen Finale.

Länder aus einer statistischen Perspektive kennenlernen

In der europäischen Wettbewerbsphase waren die Teams aufgefordert, auf Basis statistischer Daten eigenständige kreative Videobeiträge zu erstellen. Dabei stand ein gemeinsames Thema im Fokus: "Statistical Portrait - What are the people of your country like?" Somit nahmen die deutschen Teams landestypische Themen unter die Lupe und bewerteten diese mithilfe amtlicher Statistik.

Datenkompetenz für die Zukunft stärken

Der Europäische Statistikwettbewerb wird auf europäischer Ebene von Eurostat gemeinsam mit den nationalen statistischen Ämtern organisiert. Ziel des Wettbewerbs ist es, Datenkompetenz zu fördern, das Interesse an Statistik zu stärken und jungen Menschen den Umgang mit amtlichen Datenquellen näherzubringen. Europaweit beteiligten sich im Schuljahr 2025/2026 rund 29 000 Schülerinnen und Schüler aus 22 Ländern am Wettbewerb.

ESC startet 2027 seine Jubiläumsausgabe

Im kommenden Schuljahr 2026/2027 findet der ESC auf europäischer Ebene zum zehnten Mal statt und feiert damit ein Jubiläum. Das Statistische Bundesamt ist zum fünften Mal mit dabei. Wer wird im nächsten Schuljahr mit Datenkompetenz und kreativen Stories überzeugen? Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8, die sich in einem europäischen Wettbewerb mit anderen Ländern messen wollen, können sich ab Oktober 2026 für die nächste Runde registrieren - einfach anmelden und mitmachen. Alle Informationen zum Wettbewerb unter: www.destatis.de/esc

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Pressestelle Telefon: +49 611 75 3444 www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell