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Fortschritte für die High-Tech-Agenda

Berlin (ots)

Holger Mann, zuständiger Berichterstatter:

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat in seiner heutigen Sitzung weitere konkrete Projekte der High-Tech-Agenda entsperrt. Mit der Unterstützung von High-Tech-Regionen wird die regionale Innovationsförderung gestärkt. Die Nationale Kohorte für Längsschnittstudien in der Gesundheitsforschung wird in der weiteren Digitalisierung substanziell unterstützt. Damit kommt die High-Tech-Agenda einen weiteren Schritt voran.

"Mit der Finanzierung der High-Tech-Regionen wollen wir Regionen mit einem besonderen Schwerpunkt in Wissenschaft und Innovation bei Hochtechnologien fördern. Konsortien von regionalen Akteuren aus der Wissenschaft, Kommunen und der Wirtschaft sind, aufgerufen sich zu bewerben, um Sichtbarkeit und Kooperation vor Ort zu stärken. Ziel ist es so neue, marktfähige Produkte und Dienstleistungen in die Anwendung zu bringen.

Die NAKO-Gesundheitsstudie ist ein etabliertes Erfolgsmodell, das es, ermöglicht, medizinische Erkenntnisse in Längsschnittstudien zu gewinnen. Wir werden sie mit zusätzlichen Mitteln zur Schaffung einer sicheren digitalen Verarbeitungsumgebung stärken. Damit wird eine sichere und schnellere Nutzung der vorhandenen Daten ermöglicht."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle-

Telefon: 030 227 52728
Email: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

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