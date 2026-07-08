Straubinger Tagblatt

Höhere Pünktlichkeit ist die einzige nachhaltige Lösung

Straubing (ots)

Abfahrtszeiten und Gleise sollen in Echtzeit in einer neuen App auf dem Handy angezeigt werden, an den Bahnhöfen Tausende neue Bildschirme installiert werden. Die künstliche Intelligenz soll für präzise Auskünfte sorgen. Das hört sich gut an, als Bahnfahrer hat man aber viele Aktionsprogramme kommen und gehen sehen. Die Qualität verbessert haben sie nicht. Das liegt daran, dass sie Symptome behandeln, nicht jedoch die Ursache der Probleme. Der Schienenkonzern bekommt die Unpünktlichkeit nicht in den Griff. (...)

Der einzige Weg zur nachhaltigen Qualitätsverbesserung liegt in einer höheren Pünktlichkeit. Das zu erreichen, während das Gleisnetz generalüberholt wird, ist die Kunst, die Bahnchefin Evelyn Palla schaffen muss.

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