EU-Terminvorschau vom 13. bis 22. Februar 2026

München: Kommissionspräsidentin von der Leyen bei Münchner Sicherheitskonferenz (bis 15. Februar)

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt am Freitag und Samstag an der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) teil, das führende Forum für internationale Sicherheitspolitik mit hochrangigen Diskussionen über die entscheidenden globalen Herausforderungen unserer Zeit. Die Kommissionspräsidentin wird von weiteren EU-Kommissaren begleitet. Neben einer Reihe bilateraler Gespräche wird Ursula von der Leyen am Samstagmorgen zunächst eine Grundsatzrede halten und an der Paneldiskussion "Principled and Pragmatic: Wielding Power in a World in Disarray" teilnehmen. Weitere Informationen zur Teilnahme der EU-Kommission auf der Münchner Sicherheitskonferenz hier und hier. Aktuelle Informationen finden Sie auf den Social-Media-Kanälen der Präsidentin und auf EBS. Pressekontakt seitens der EU-Kommission: Pressesprecher Renke Deckarm, Tel.: +49 1520 919 28 20. Weitere Informationen zur Münchner Sicherheitskonferenz hier.

Nürnberg: EU-Kommissar Hansen bei BIOFACH und Treffen mit jungen Landwirtinnen und Landwirten

EU-Agrarkommissar Christophe Hansen nimmt an der Biofach, der weltweit größten Fachmesse für ökologische Produkte, teil. In diesem Jahr steht insbesondere der Generationenwechsel in der Landwirtschaft im Fokus. Im Rahmen seines Besuchs führt der Kommissar Gespräche über die Zukunft des ökologischen Landbaus und dessen Rolle im agrarpolitischen Programm der EU. Geplant sind Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern von IFOAM Organics Europe, der NürnbergMesse sowie lokalen Behörden. Zudem nimmt Hansen an einer Gesprächsrunde mit jungen Landwirtinnen und Landwirten sowie Gemüsebauverbänden aus Bayern teil. Thema ist, wie die Landwirtschaft angesichts aktueller politischer Herausforderungen für neue Generationen attraktiver gestaltet werden kann. Während seines Besuchs wirbt der Kommissar außerdem für die EU Organic Awards. Bewerbungen für die fünfte Ausgabe sind seit dem 10. Februar 2026 möglich und können noch bis zum 26. April 2026 eingereicht werden. Mit sieben Preisen in sechs Kategorien werden herausragende, innovative und nachhaltige Projekte entlang der gesamten ökologischen Wertschöpfungskette ausgezeichnet. Weitere Informationen zur Messe hier.

Berlin: Creative Europe MEDIA mit Info-Programm bei Berlinale und European Film Market (bis 16. Februar)

Rund um die Berlinale laden die Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) und die Europäische Kommission zu einem viertägigen MEDIA-Info-Programm ein. Von Freitag bis Montag werden Informationsveranstaltungen rund um das Förderprogramm Creative Europe MEDIA angeboten. Zum Auftakt wird am Freitag "The MEDIA Carbon Calculator" am Creative Europe MEDIA Stand vorgestellt. Am Samstag folgt der Talk " Creative Europe | Lessons for the Future". Am Sonntag stehen innovative, von Creative Europe MEDIA geförderte Projekte im Mittelpunkt, darunter "Digital Agent", "Illumina Twin", "Unlock The Community 2: AI & Big Data Edition" sowie "Gamebook PIC Platform". Der Montag ist verschiedenen Info-Sessions gewidmet, unter anderem zu den Förderaufrufen "Networks of European Festivals Call 2026", "European Film Distribution Call 2026" und "Skills & Talents Development Call 2026". Während des gesamten Zeitraums stehen die Teams am MEDIA-Stand des European Film Markets für Fragen zum laufenden Programm und zu Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Insgesamt laufen 20 MEDIA-geförderte Filme in nahezu allen Sektionen der Berlinale. Weitere Informationen zum Programm sowie zu den Filmen sind online auf der Website der Berlinale abrufbar.

Montag, 16. Februar

Brüssel: Treffen der Eurogruppe

Die Eurogruppe, das informelle Gremium der Finanzministerinnen und -minister der Mitgliedstaaten des Euroraums, kommt zu ihrem nächsten Treffen zusammen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem der Entwurf einer Ratsempfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euroraums für 2026, die am folgenden Tag vom Rat "Wirtschaft und Finanzen" gebilligt werden soll. Zudem beraten sie über Maßnahmen zur Stärkung der internationalen Rolle des Euro aus. Darüber hinaus wird die Eurogruppe voraussichtlich Tuomas Saarenheimo als Präsidenten der Eurogruppen-Arbeitsgruppe für eine vierte Amtszeit von zwei Jahren ab dem 1. April 2026 wiederernennen. Im inklusiven Format geht es anschließend um globale Ungleichgewichte mit Blick auf die aktuellen geoökonomischen Risiken. EBS überträgt die Pressekonferenz mit EU-Kommissar Valdis Dombrovskis ab 18.30 Uhr live. Weitere Informationen zu dem Treffen hier.

Dienstag, 17. Februar

Brüssel: Rat für Wirtschaft und Finanzen

Die für Wirtschaft und Finanzen zuständigen Minister befassen sich bei ihrem Treffen unter anderem mit der Spar- und Investitionsunion, einschließlich eines Maßnahmenpakets zu Zusatzrenten und paneuropäischen Altersvorsorgeprodukten. Zudem stehen die Entlastung der Kommission für die Ausführung des EU-Haushalts 2024 sowie die Haushaltsleitlinien für 2027 auf der Tagesordnung.Weitere Schwerpunkte sind die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die wirtschaftliche Erholung in Europa sowie Beschlüsse im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität. Außerdem beraten die Minister über Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters 2026, Fragen der wirtschaftspolitischen Steuerung einschließlich der Finanzierung von Verteidigungsausgaben sowie die aktualisierte EU-Liste nicht kooperativer Steuergebiete. EBS+ überträgt die anschließende Pressekonferenz ab 13.00 Uhr live. Weitere Informationen auf der Website des Rates.

Mittwoch, 18. Februar

Online: Informationsveranstaltung zum EU-Concours für Hochschulabsolventinnen und -absolventen 2026

Zum ersten Mal seit 2019 findet wieder ein allgemeines Auswahlverfahren der EU ("Concours") für Hochschulabsolventinnen und -absolventen statt. Das Auswahlverfahren ebnet den Weg für eine Laufbahn als Beamtin bzw. Beamter bei der EU. Vom 5. Februar bis zum 10. März können sich Interessentinnen und Interessenten auf der Website des Europäischen Amtes für Personalauswahl, EPSO, anmelden. Am 18. Februar findet eine gemeinsame Online-Informationsveranstaltung von Auswärtigem Amt, Europäischem Parlament und Europäischer Kommission zum EU-Concours statt. Weitere Informationen zu der Veranstaltung hier.

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Das Kollegium der EU-Kommission kommt zu seiner wöchentlichen Sitzung zusammen. Laut vorläufiger Tagesordnung steht eine Mitteilung zu den östlichen Grenzregionen der Europäischen Union auf der Agenda. Informationen zur anschließenden Pressekonferenz in Kürze auf EBS.

Donnerstag, 19. Februar

Lefkosia (Zypern): Informelles Treffen der EU-Handelsminister (bis 20. Februar)

Die für Handel zuständigen Ministerinnen und Minister der EU kommen zu einem informellen Treffen zusammen. Im Mittelpunkt stehen u.a. die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China sowie die bevorstehende 14. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO). Informationen zu einer Übertragung auf EBS in Kürze hier. Weitere Informationen zu dem Treffen hier.

Freitag, 20. Februar

Berlin: Fotoausstellung und Buchvorstellung von Serhii Korovayny zum vierten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine

Anlässlich des vierten Jahrestags von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt der ukrainische Fotojournalist Serhii Korovayny sein neues Fotobuch "Love Letter to Donbas" vor. Gezeigt wird eine Auswahl von Fotografien aus dem zweisprachigen Band "Donbas - ein Land von Hölle und Liebe" (ukrainische Ausgabe) beziehungsweise "Love Letter to Donbas" (englische Ausgabe). Im Mittelpunkt stehen das Leben der Menschen im Osten der Ukraine, einer seit 2014 vom Krieg und in Teilen von russischer Okkupation geprägten Region, sowie die Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung. Im Anschluss an die Buchpräsentation auf Englisch, bei der Korovayny über seine Arbeit in der Ukraine spricht, diskutiert er mit der deutsch-ukrainischen Journalistin und Politikwissenschaftlerin Anastasiia Rodi, die seit 2014 unter anderem für die "taz" aus der Ukraine berichtet. Serhii Korovaynys Fotografien sind im Anschluss einen Monat lang in der kostenfreien Besucherausstellung des Europäisches Parlament und der Europäische Kommission zu sehen. Ort: Erlebnis Europa / Europäisches Haus, Pariser Platz, Berlin. Uhrzeit: 18.00 Uhr. Anmeldungen bitte per E-Mail an: presse-berlin@ep.europa.eu.

Halle (Saale): #LassReden auf der "Chance" Messe

Mit der Jugendkampagne #LassReden stärkt die Europäische Union den Dialog mit jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. Nach dem Launch-Event im Dezember und zahlreichen digitalen Meinungsbeiträgen startet nun die Deutschlandtour: Auftakt ist die "Chance"-Messe in Halle (Saale). Unter dem Motto "Zukunft selbst gestalten" bietet die Messe Schülerinnen und Schülern, Studierenden sowie Berufseinsteigerinnen und -einsteigern Raum für berufliche Orientierung und Austausch. Im #LassReden-Cube, einem mobilen Podcast-Studio, sind junge Menschen eingeladen, der EU ihre Meinung zu sagen und mit Influencer:innen und Vertreter:innen aus der Politik ins Gespräch zu kommen. Ort: Halle 4, Stand F2, Messegelände, Messestraße 10, 06116 Halle (Saale); Uhrzeit: Freitag, 9.00-16.00 Uhr, Samstag, 10.00-17.00 Uhr. Eine Registrierung für die Messe ist bis zum Veranstaltungstag möglich. Weitere Informationen zur Messe hier. Pressekontakt: Renke Deckarm, renke.deckarm@ec.europe.eu.

