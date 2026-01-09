Europäische Kommission

EU-Terminvorschau vom 12. bis 16. Januar 2026

Berlin (ots)

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Montag, 12. Januar

Kiel: "Science Comes to Town" startet mit Pressetermin zur "Zeitreise in die Zukunft"

Kiel startet in das europäisches Pionierprojekt "Science Comes to Town" mit einem Pressetermin zur DLR Raumfahrt-Show "Eine Zeitreise in die Zukunft" von 10 bis 11 Uhr, im Konzerthaus am Schloss, Eingang am Wall 74. Die interaktive Bühnenshow des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 4 bis 6. Rund 5.000 Kinder können die Show kostenlos besuchen. Pressevertreterinnen und -vertreter sind eingeladen, sich im Rahmen dieses Termins über das bevorstehende Event und die Verbindung zwischen Wissenschaft, Stadt, Bildung und Kultur im Sinne von "Science Comes to Town" zu informieren. Gemeinsam mit den Partnern Brest (Frankreich) und Split (Kroatien) gehört Kiel zu den drei ersten europäischen Städten und Regionen, die die neue EU-Initiative 2026 umsetzen. Mehr als 70 internationale Einrichtungen und die Europäische Universität der Meere (SEA EU) gestalten über 1.000 Veranstaltungen und Formate - von Wettbewerben und Citizen Science Projekten bis zu Live Shows. Am 20. Januar findet ab 9 Uhr die offizielle Auftaktveranstaltung in Split statt mit Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission, der Städte und Regionen Kiel, Brest und Split, Projektpartnerinnen und -partnern, Wissenschaft und Medien. "Science Comes to Town" wird von der EU mit sechs Millionen Euro gefördert und gilt als neues europäisches Flaggschiff für Wissenschaftskommunikation im öffentlichen Raum. Nach Kiel, Brest und Split werden 2027 weitere Städte die Initiative übernehmen - als fortlaufendes Netzwerk, das Europas Wissenschaftslandschaft enger verknüpft. Termine im Januar in allen drei Städten finden Sie hier www.sctt-2026.eu und hier www.sctt-2026.de. Presseanfragen können an janin.thies@kiel.de gerichtet werden.

Dienstag, 13. Januar

Berlin: HRVP Kaja Kallas zum Antrittsbesuch bei Verteidigungsminister Boris Pistorius

Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kommissionsvizepräsidentin Kaja Kallas, kommt zu politischen Gesprächen nach Berlin. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius wird sie am Mittag mit militärischen Ehren empfangen, die beiden halten nach ihrem Gespräch um 14.15 Uhr eine kurze Pressekonferenz ab. Details dazu hier, EbS wird die Pressestatements übertragen. Kaja Kallas trifft zudem Außenminister Johann Wadephul und führt Gespräche im Bundestag.

Berlin: Generaldirektor Eric Mamer beim BMUKN-Agrarkongress 2026

Eric Mamer, Generaldirektor für Umwelt der Europäischen Kommission, diskutiert beim Agrarkongress des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu der Frage, wie Natur- und Umweltschutz im künftigen EU-Haushalt gefördert werden sollen. Sein Impulsvortrag ist für 16 Uhr geplant, gefolgt von einer Podiumsdiskussion zum Thema. Eröffnet wird der BMUKN-Agrarkongress um 10.15 Uhr unter anderem von den Bundesministern Carsten Schneider und Alois Rainer. An der für 11.15 Uhr angesetzten Podiumsdiskussion zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik wird auch Prof. Dr. Peter Strohschneider, Vorsitzender des Strategischen Dialogs zur Zukunft der europäischen Landwirtschaft, teilnehmen. Seit 2017 bieten die Agrarkongresse des BMUKN eine Plattform für politisch aktuelle Themen im Spannungsfeld von Umwelt-, Natur-, Klimaschutz und Landwirtschaft im Vorfeld der Grünen Woche. Mehr Informationen zur Veranstaltung und Link zum Livestream hier. Während seines Berlin-Besuchs wird Eric Mamer zudem eine Vielzahl von politischen Gesprächen führen.

Mittwoch, 14. Januar

Brüssel: Wöchentliche Kommissionsitzung

Unter dem Vorsitz der EU-Kommissionspräsidentin kommt das Kollegium der EU-Kommission zu seiner wöchentlichen Sitzung zusammen. Laut vorläufiger Tagesordnung wollen die Kommissarinnen und Kommissare Vorschläge für ein Gesetz zur Cybersicherheit und für eine Anti-Rassismus-Strategie vorlegen. Informationen über eine Pressekonferenz nach dem Treffen folgen, auch zu einer Übertragung bei EBS.

Donnerstag, 15. Januar

Berlin: Pressekonferenz von EU-Kommissar Christophe Hansen auf der Internationalen Grünen Woche

Der EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung, Christophe Hansen, gibt vor der Eröffnung der 100. Internationalen Grünen Woche ab 16 Uhr eine Pressekonferenz im PK-Raum des Pressenzentrums der IGW (Halle 6.3). Für die Teilnahme ist eine IGW-Akkreditierung notwendig, alle Infos dazu hier. Kommissar Hansen wird auch am presseöffentlichen Eröffnungsrundgang auf der IGW am Freitagmorgen teilnehmen. Ansprechpartnerin bei der EU-Kommission: Birgit Schmeitzner, Birgit.SCHMEITZNER@ec.europa.eu. Kommissar Hansen wird auch an der Konferenz GFFA (Global Forum for Food and Agriculture) teilnehmen, die parallel zur Grünen Woche stattfindet (Details hier), dazu kommen diverse bilaterale politische Gespräche. Die Europäische Kommission wird während der gesamten Grünen Woche auf dem Erlebnis-Bauernhof in Halle 3.2 vertreten sein (Stand 107), von Freitag, dem 16.1. ab 10 Uhr, bis zum Sonntag, den 25.2. um 18 Uhr. Es gibt die Möglichkeit, sich mit EU-Fachleuten beim Kaffeeklatsch auszutauschen, dazu kommen Aktivitäten für Kinder und Erwachsene wie ein Spiel zu den geschützten europäischen Produkten, nachhaltiges Kochen (unter dem Motto "Zero Waste, more taste") und ein Workshop für kreatives Färben. Details dazu hier.

Nikosia: Besuch EU-Kommission zu Beginn der zyprischen Ratspräsidentschaft (bis 16. Januar)

Das Kollegium der EU-Kommission besucht Zypern, das am 1. Januar 2026 den sechsmonatigen Ratsvorsitz der EU übernommen hat. Weitere Informationen folgen, mehr zur Ratspräsidentschaft Zyperns hier.

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell