Neuer Ansatz bei Diabetes Typ 2: Dr. Wolz stellt HAWEI® Glucanhafer-Eiweiß-Shake vor

Rund 15 Millionen Erwachsene in Deutschland weisen Merkmale des metabolischen Syndroms auf - also einer Kombination aus Übergewicht, erhöhtem Blutzucker, Bluthochdruck und gestörtem Fettstoffwechsel. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts leben allein etwa 8,7 Millionen Menschen hierzulande mit einem diagnostizierten Typ-2-Diabetes. Für diese Personengruppen bringt der Gesundheitspräparatehersteller Dr. Wolz jetzt ein neues Ernährungsprodukt auf den Markt: den HAWEI® Glucanhafer-Eiweiß-Shake.

Der Shake wurde entwickelt in Anlehnung an die wissenschaftlich fundierte HAWEI®-Methode des Diabetologen und SPIEGEL-Bestsellerautors Dr. med. Winfried Keuthage. Das Konzept richtet sich an Menschen mit Typ-2-Diabetes, metabolischem Syndrom oder auch an diejenigen, die ihr Gewicht reduzieren möchten.

Zusammensetzung und Wirkweise

Die Grundlage des Shakes bildet eine besondere skandinavische Hafersorte, die durch das dortige Klima einen außergewöhnlich hohen Gehalt an Beta-Glucanen aufweist - rund 23 Prozent im Vergleich zu 3 bis 5 Prozent bei herkömmlichem Hafer. Beta-Glucane zählen zu den löslichen Ballaststoffen und tragen dazu bei, den Cholesterinspiegel zu senken, die Verdauungszeit zu verlängern und den Blutzuckeranstieg nach Mahlzeiten zu verlangsamen. Als prebiotischer Ballaststoff fungiert Beta-Glucan zudem als Nahrung für die Darmbakterien des Mikrobioms.

Ergänzt wird der Glucanhafer durch hochwertiges, lactosefreies Eiweiß mit 45 g Protein pro 100 g, welches das gesamte Aminosäurenspektrum abbildet. Es unterstützt den Erhalt der Muskelmasse insbesondere während der Abnehmphase und verhindert so den Jo-Jo-Effekt. Zudem sorgt Eiweiß für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Cholin trägt zusätzlich zu einem gesunden Fettstoffwechsel bei.

Die Kombination dieser Inhaltsstoffe kann sowohl die Blutzuckerstabilität fördern als auch Heißhungerattacken vorbeugen - ein wichtiger Beitrag im Management von Diabetes und Übergewicht.

Vorteil gegenüber Haferflocken und Haferkleie

Um die für die positive Wirkung auf Cholesterin und Blutzuckerspiegel erforderlichen 4 Gramm Beta-Glucane aufzunehmen, müsste man nur 18 Gramm des Glucanhafers von Dr. Wolz verzehren. Von Haferkleie müsste man dagegen 53 Gramm und von Haferflocken sogar 107 Gramm essen. Das bedeutet für die kalorische Belastung für Haferkleie 187 kcal, für Haferflocken 387 kcal und für den Glucanhafer von Dr. Wolz lediglich 48 kcal. Kurz: Die positive Wirkung der Beta-Glucane kann mit dem Dr. Wolz-Shake mit einer viel geringeren Kalorienzahl erreicht werden - gerade für Menschen mit Übergewicht ein wichtiger Aspekt.

Der Shake wird einmal täglich vor einer Mahlzeit oder als Zwischenmahlzeit verzehrt. Dazu werden sechs gehäufte Messlöffel Pulver (30 g) in 300 ml Wasser eingerührt oder im Shaker zubereitet und dann kurz stehen gelassen. Der Shake ist auch für Hafertage geeignet. Der HAWEI® Glucanhafer-Eiweiß-Shake von Dr. Wolz ist in den Geschmacksrichtungen "Natur" (PZN: 19995439) für 38,50 EUR und "Vanille" (PZN: 19995422) für 39,50 EUR in Reformhäusern und Apotheken oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. Der Shake ist frei von Lactose.

Die HAWEI®-Methode

Die von Dr. Keuthage entwickelte Methode ("HAfer" + "EiWEIß") setzt auf die langfristige Integration von Hafer und Protein in ausgewogene Mahlzeiten. Im Gegensatz zu kurzfristigen Diäten versteht sich die HAWEI®-Methode als nachhaltiges Ernährungskonzept, das einfach in den Alltag eingebaut werden kann. Hafertage haben sich in der Ernährungsmedizin als Mittel zur Senkung der Insulinresistenz und zur Reduktion des Insulinbedarfs bei Typ-2-Diabetes etabliert. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.hawei.online.

Über Dr. Wolz

Die Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 55 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesunderhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.

Weitere Informationen unter www.wolz.de.

