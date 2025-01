Lee Kum Kee

LEE KUM KEE ZELEBRIERT ASIATISCHE KÜCHE UND KULTUR IN DER GLOBALEN KAMPAGNE „FLAVOURS THAT BIND"

Hong Kong (ots/PRNewswire)

Anlässlich des Chinesischen Neujahrsfestes präsentiert die beliebte Marke ihre neue globale Markenpositionierung. Sie betont die universelle Kraft von Zusammengehörigkeit, Tradition und gemeinsamen kulinarischen Erlebnissen.

Die ikonische asiatische Feinkostmarke Lee Kum Kee hat heute ihre neue Markenpositionierung - „Enabling Superior Experiences through Asian Cuisine" (dt. „Außergewöhnliche Erlebnisse durch asiatische Küche") - vorgestellt und ihre erste globale Markenkampagne gestartet. Im Mittelpunkt der Kampagne „FLAVOURS THAT BIND" (dt. „Geschmack, der verbindet") steht ein eindrucksvoller Markenfilm, der die Werte des kulinarischen Erbes und der Kultur von Lee Kum Kee zelebriert und gleichzeitig die Welt dazu einlädt, neue Traditionen und Zusammengehörigkeit zum Chinesischen Neujahrsfest und darüber hinaus zu erleben.

„Lee Kum Kee wurde vor 137 Jahren gegründet und bleibt seiner Mission treu, die chinesische Kulinarik weltweit zu fördern und gleichzeitig die Reichweite und den Einfluss der asiatischen Küche zu vergrößern, um dem wachsenden globalen Appetit auf neue und aufregende Geschmacksrichtungen gerecht zu werden. Da asiatisches Essen, asiatische Musik und asiatisches Kino bei Menschen auf der ganzen Welt immer mehr Anklang finden, nutzt Lee Kum Kee diesen Moment, um die kulinarischen Traditionen und die Kultur Asiens weiter zu fördern." erklärt Jet Jing, Geschäftsführer von Lee Kum Kee. „Mit unserer neuen Markenpositionierung wollen wir die Kreativität anregen und Verbindungen fördern, um den Menschen überall auf der Welt durch die asiatische Küche bessere Erfahrungen zu ermöglichen."

Der Kampagnenfilm „FLAVOURS THAT BIND" fängt die schönsten Momente an den Tischen zum Chinesischen Neujahrsfest auf der ganzen Welt ein. Von der Zubereitung von Dumplings mit der geliebten Großmutter bis hin zum Lachen und Feiern mit Freunden und Familie feiert der Film die Rolle der gemeinsamen Mahlzeit als Bindeglied zwischen Generationen und Gemeinschaften. Es ist eine Einladung von Lee Kum Kee an alle, den Reichtum der Kultur zu genießen, sich bei gemeinsamen Mahlzeiten wiederzufinden und Erinnerungen für das Leben zu schaffen.

„Mit dem Start der neuen Markenkampagne feiert Lee Kum Kee seine Entwicklung als globales Tor zur asiatischen kulinarischen Kultur und repräsentiert die Vielfalt, den Reichtum und die Ausdruckskraft der asiatischen Aromen auf einer globalen Bühne", sagt Doreen Cheng, Abteilungsleiterin Marketing von Lee Kum Kee. „Für uns ist „global" nicht auf die Geographie beschränkt – es ist eine Einstellung der authentischen Zugehörigkeit, bei der die von uns zelebrierten Aromen, Traditionen und das Gemeinschaftsgefühl universellen Anklang finden und im Mittelpunkt unserer Kampagne stehen. Mit diesem Markenfilm wollen wir unser Erbe bewahren und gleichzeitig Köche und Feinschmecker dazu inspirieren, sich auf sinnvolle Weise mit der asiatischen Küche zu verbinden."

Die Kampagne „FLAVOURS THAT BIND" wird ab heute über traditionelle und soziale Medienplattformen verbreitet. Der stimmungsvolle Markenfilm wird an globalen Wahrzeichen in New York, London, Hongkong und Shanghai gezeigt.

Lee Kum Kee kann auf eine 137-jährige Geschichte voller Aromen zurückblicken und ist weltweit ein Synonym für den authentischen Geschmack Asiens. In den 1920er Jahren begleitete dieses Erbe chinesische Einwanderer in die USA und bot ihnen in einem fremden Land einen Hauch von Heimat. So verwirklichten sie ihre unternehmerischen Träume mit Zutaten und Saucen. Diese bilden die Grundlage der modernen chinesisch-amerikanischen Küche. Bis heute fördert die Marke die kulinarische Kultur und unterstützt das Wachstum und die Innovation der globalen Lebensmittelindustrie. Im Juni 2024 wurde sie zum ersten offiziellen Saucen- und Würzmittelpartner von The World's 50 Best Restaurants.

Mit der Weiterentwicklung des Dialogs rund um asiatisches Essen und die asiatische Kultur möchte Lee Kum Kee eine Vorreiterrolle in diesem Dialog einnehmen, indem das asiatische Erbe gefeiert wird und gleichzeitig neue Verbraucher dazu eingeladen werden, die lebendigen und sinnlichen Aromen der asiatischen Küche zu entdecken. Mit wachsender Präsenz in mehr als 100 Ländern und Regionen bleibt Lee Kum Kee ein Tor für Profi- und Hobbyköche gleichermaßen, um zu erforschen, zu innovieren und in Küchen und Restaurants auf der ganzen Welt hervorragende kulinarische Erfahrungen zu schaffen.

Hier können Sie sich den Markenfilm FLAVOURS THAT BIND ansehen.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=euBOWvjDVIQ

Facebook: https://www.facebook.com/LeeKumKeeDE

Instagram: https://www.instagram.com/leekumkeede/

TikTok: https://www.tiktok.com/@leekumkeede

Hochauflösende Fotos können Sie hier herunterladen. https://shorturl.at/0VHaR

ÜBER LEE KUM KEE

Lee Kum Kee öffnet weltweit die Türen zur asiatischen Esskultur und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die chinesische Küche weltweit zu fördern. Seit 1888 bringt das Unternehmen Menschen durch fröhliche Begegnungen, gemeinsame Traditionen und unvergessliche Mahlzeiten zusammen. Die über 300 Saucen und Würzmittel von Lee Kum Kee sind bei Verbrauchern und Köchen gleichermaßen beliebt und regen die Kreativität in Küchen auf der ganzen Welt an. Sie inspirieren professionelle und Hobbyköche zum Experimentieren, Kreieren und Genießen. Lee Kum Kee hat seinen Hauptsitz in Hongkong, China, und liefert in über 100 Länder und Regionen. Unser reiches Erbe, unser unerschütterliches Engagement für Qualität, unsere nachhaltigen Praktiken und unser "Constant Entrepreneurship" ermöglichen es uns, Menschen auf der ganzen Welt erstklassige Erfahrungen mit asiatischer Küche zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.LKK.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604672/Lee_Kum_Kee_FLAVOURS_THAT_BIND_EN.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604673/Lee_Kum_Kee_DOOH_Collage_EN.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604674/Lee_Kum_Kee_Brand_Positioning_Enabling_Superior_Experiences_Through_Asian_Cuisine_EN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2603484/5131170/LKK_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lee-kum-kee-zelebriert-asiatische-kuche-und-kultur-in-der-globalen-kampagne-flavours-that-bind-302358515.html

Original-Content von: Lee Kum Kee, übermittelt durch news aktuell