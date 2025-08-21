SWR - Südwestrundfunk

SWR Medientrixx 2025/26 - Die neuen Schulen stehen fest

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Gezielte Förderung in Sachen Medienkompetenz mit Modulen in Präsenz und online /

Zehn Grundschulen und Orientierungsstufen in Rheinland-Pfalz machen mit

Um in Alltag und Schule selbstbestimmt und erfolgreich teilhaben zu können, sind auch bei den Jüngsten digitale Kompetenzen und kritisches Denken gefragt. Medienbildung macht junge Menschen fit, um die Chancen des Internets optimal nutzen zu können und Gefahren rechtzeitig zu erkennen.

Das Projekt Medientrixx vom SWR und von vielen starken Bildungspartnern hilft dabei, diese Schlüsselkompetenzen aufzubauen und richtet sich an Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Zehn Schulen aus ganz Rheinland-Pfalz werden im Schuljahr 2025/26 mit einem vielseitigen Angebot gezielt gefördert.

Mitmachen lohnt sich

Bewerben konnten sich alle Grundschulen und die Orientierungsstufen der weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz. Der SWR und das Bildungsministerium haben aus allen Einsendungen zehn Schulen ausgewählt, die im Schuljahr 2025/26 kostenlos mit medienpädagogischen Angeboten gefördert werden. Bis zum Sommer 2026 ist Zeit, einen Elternabend, drei Klassenmodule und das vielfältige Angebot der digitalen Lehrkräfteakademie umzusetzen.

Starke Partner in Sachen Medienkompetenz

Medientrixx ist ein Angebot des SWR. Entwickelt wurden die Medientrixx-Module von starken Medienkompetenzpartnern aus Rheinland-Pfalz. Dazu zählen das Bildungsministerium, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, das Medienkompetenzforum Südwest (MKFS), jugendschutz.net, das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz, medien+bildung.com, klicksafe, planet schule, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Medienkompetenz macht Schule und der Südwestrundfunk (SWR).

Das sind die neuen Medientrixx-Schulen 2025/26:

Karl-Fries-Realschule plus Bendorf 56170 Bendorf

Christian-Erbach-Realschule plus 55435 Gau-Algesheim

Göttenbach-Gymnasium 55743 Idar-Oberstein

Grundschule Hoher Westerwald 56477 Nister-Möhrendorf

Grundschule St. Josef 54589 Stadtkyll

Grundschule Trier Olewig 54295 Trier Olewig

Konrad-Adenauer-Schule 66957 Vinningen

Grundschule Weisenheim am Berg 67273 Weisenheim am Berg

Kopernikus Gymnasium 57537 Wissen

Carl-Benz-Gesamtschule Wörth 76744 Wörth am Rhein

Weitere Informationen und Foto zum Download gibt es hier: http://swr.li/medientrixx-neue-schulen-2025

Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell