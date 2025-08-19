SWR - Südwestrundfunk

SWR überträgt Europapokal-Spiele des 1. FSV Mainz 05 live

1. FSV Mainz 05 in der Conference League / Livestream am 21. und 28. August 2025

Der 1. FSV Mainz 05 kehrt nach neun Jahren aufs internationale Parkett zurück. Im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Conference League treffen die Mainzer diesen Donnerstag auf den norwegischen Rekordmeister Rosenborg BK. Beim Rückspiel eine Woche später dürfen sich die 05er dann auf die Unterstützung der Fans vor heimischer Kulisse freuen. SWR Sport überträgt beide Spiele wie folgt live:

Hinspiel, 21. August 2025, Anstoß 18 Uhr:

Video: swr.de/sport, sportschau.de, ARD Mediathek

Reporterin: Christina Graf

Audio: swr.de/sport, Sportschau App und ARD Audiothek

Reporter: Florian Winkler

Rückspiel, 28. August 2025, Anstoß 21 Uhr:

Video: SWR Fernsehen, swr.de/sport, YouTube SWR Sport Fußball, sportschau.de und ARD Mediathek

Reporter: Tom Bartels / Moderation: Désirée Krause

Audio: swr.de/sport, Sportschau App und ARD Audiothek Reporter: Stefan Kersthold

SWR-Sportchef Harald Dietz: "Wir freuen uns sehr, dass die 05er nach der starken Bundesliga-saison wieder international spielen und es uns gelungen ist, die Play-offs bei SWR Sport und der ARD Sportschau zeigen zu können - ein tolles Angebot für die Fußballfans im Südwesten und weit darüber hinaus."

