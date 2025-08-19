SWR - Südwestrundfunk

Porträt eines Allrounders: "Helge Schneider - The Klimperclown"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Helge Schneider setzt sein Leben als Patchwork zu einem bunten Filmabenteuer zusammen / ab 19. August 2025 in der ARD Mediathek und am 20. August um 22:50 Uhr im Ersten

Der kreative Allrounder Helge Schneider - Musiker, Komiker und Filmemacher - porträtiert sich zum 70. Geburtstag selbst. Mit Originalaufnahmen, Sketchen und Musikclips und ganz ohne Kommentare Dritter entsteht ein Film geprägt von absurdem Humor, Musik und ehrlicher Einblicke in seine vielseitige Karriere - direkt, persönlich und anders als jedes Biopic. "Helge Schneider - The Klimperclown" ist ab 19. August 2025 in der ARD Mediathek und am 20. August um 22:50 Uhr im Ersten zu sehen.

Jazzmusiker der Neuzeit und musikalischer Clown

Einer der vielseitigsten Künstler dieses Landes blickt anlässlich seines 70. Geburtstags am 30. August auf sein Leben zurück. Helge Schneider, der sich selbst als "Bindeglied zwischen Jazz und Quatsch" bezeichnet, will mit diesem Film zeigen, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht - abseits gängiger Formate, die ihn nie ganz richtig eingefangen haben. Der Film spielt mit Elementen der klassischen Doku und changiert gekonnt zwischen Wahrheit und Fiktion. Gemeinsam mit seinem Gitarristen und langjährigen Partner Sandro Giampietro verbindet Helge Schneider Originalaufnahmen auf Super 8 und VHS mit Spielszenen, Musikclips und Live-Mitschnitten zu einem facettenreichen Bild. Dabei verbindet "The Klimperclown" die Gegenwart mit verschiedenen Stationen seiner Karriere. Musik durchzieht den Film als verbindendes Element und zeigt den Künstler als kreativen Freigeist. Statt einer chronologischen Biografie entsteht ein bunter, skurriler und ehrlicher Einblick in sein künstlerisches Universum.

"Helge Schneider - The Klimperclown" in der ARD Mediathek

Ein Film über einen unkonventionellen Künstler - persönlich, schräg und ganz Helge. Ab 19. August in der ARD Mediathek und am 20. August um 22:50 Uhr im Ersten.

Weitere Informationen unter: swr.li/helgeschneider

Fotos unter ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt"

Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell