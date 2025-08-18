SWR - Südwestrundfunk

"SWR3 New Pop Festival": Newcomer auf der Open Air Bühne

Kostenlose Konzerte vom 18. bis 21. September 2025 / u. a. mit Il Civetto, Luvcat und ADMT

In diesem Jahr feiert der Radiosender SWR3 in Baden-Baden 30 Jahre die erfolgreichsten Newcomer. Vom 18. bis 21. September gibt es neben den Konzerten in Festspielhaus, Theater und Kurhaus kostenfreie Konzerte auf der Open-Air-Bühne vor dem Kurhaus. Wo in der Vergangenheit bereits heutige Stars wie Clueso, Benson Boone oder Charlie Puth zu hören waren, treten spannende Newcomerinnen und Newcomer auf, darunter Il Civetto, Luvcat und ADMT.

Donnerstag, 18. September

LEVKAs Songideen kommen spontan - am Klavier, an der Gitarre, im Kinderzimmer, im Badezimmer, unterwegs. Mit einer einzigartigen Mischung aus Pop, Indie und elektronischen Elementen schafft er seinen eigenen Sound. Donnerstag, 19:45 Uhr

Persia Holder sitzt schon als Kind stundenlang am Klavier. Sie singt von Wut und Verzweiflung, ohne zu wissen, dass sie gerade ihre eigenen Gefühle verarbeitet. Heute singt sie mit ihrer kraftvollen Stimme über Liebe, Selbstfindung und Stärke. Donnerstag, 21:30 Uhr

Freitag, 19. September

Adam Taylor, kurz ADMT, ist einer der angesagtesten Newcomer Großbritanniens. Der 30-jährige Singer-Songwriter war Arbeiter in einer Flaschenfabrik, bevor er begonnen hat, Straßenmusik zu machen - das war sein Durchbruch. Heute folgen ihm mehr als 600.000 Menschen auf Instagram. Freitag, 18 Uhr

In ihrer Heimat ist sie bereits ein Star: Die 25-jährige Singer-Songwriterin Skaar kommt von der norwegischen Insel Stord. Und genauso wild, naturbelassen, abwechslungsreich und romantisch wie das Land selbst, ist auch ihre Musik - "Skaar"-Pop eben. Freitag, 19:45 Uhr

Der deutsche Newcomer Niklas Skutta, alias Skuth, lernt früh Klavierspielen, tüftelt als Produzent im Heimstudio und studiert Musik in Amsterdam. Gerade erst ist seine neue EP "Panik" erschienen, Musikkritiker zählen ihn zu einem der spannendsten Newcomer aus Deutschland. Freitag, 21:45 Uhr

Samstag, 20. September

Die Stimme von Marc Atlas kennen bereits Millionen Zuschauer aus "The Voice Kids" und "The Voice". Mit seiner Single "Fool" gelang ihm in diesem Jahr sein erster Radiohit, mit persönlicher Botschaft, dass er nichts zu verlieren und nur zu gewinnen hat. Samstag, 18:15 Uhr

Luvcat ist eine spannende Newcomerin aus England. Im letzten Jahr noch als Support Act von "The Last Dinner Party" unterwegs, hat sie in diesem Jahr bereits beim legendären Glastonbury Festival gespielt. Samstag, 20 Uhr

Letztes Jahr spielten sich Il Civetto mit ihrem Konzert auf der Open-Air-Bühne mitten in die Herzen der Zuschauer - dieses Jahr kommen sie gleich nochmal vorbei. Mit ihren Liedern wollen sie verbinden: mit schlauen Texten über Liebe, die Größe der Welt oder auch mal politisch. Samstag, 21:45 Uhr

Sonntag, 21. September

Davina Michelle zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Popstars in den Niederlanden. In ihrem aktuellen Album "Higher" (2024) singt sie über Themen wie Liebe und Herzschmerz - aber auch über Selbstbestimmung und Durchhaltevermögen. Sonntag, 17:30 Uhr

Sebastian Schub zieht es bereits mit 15 Jahren aus seiner Heimat Hamburg nach London. Anfang Juni hat er seine erste EP "Sing Like Madonna" veröffentlicht. Inspiriert von Künstlern wie Bob Dylan und Ben Howard verbindet er Folk- und Akustik-Elemente mit tiefgründigen, persönlichen Texten. Sonntag, 19:15 Uhr

Rahmenprogramm

Neben den kostenfreien Konzerten gibt es ein Rahmenprogramm mit Interviews und Live-Übertragungen auf den Vidiwalls im Kurgarten und auf der Fieser Brücke. Kultstatus genießt der rote Teppich, der quer durch die Stadt verläuft. Partnerlounges und Partynächte in Locations wie dem Hectors, der Roomers Rooftop Bar, der Café Bar Trinkhalle, dem Leo's, dem Rizzi, der Luiza Rooftop Bar oder dem Fleur runden das Festivalerlebnis ab.

Multimediale Begleitung

Begleitet wird das Event von einem umfassenden multimedialen Angebot im Radio und auf Social Media: Im "SWR3 Festivalradio" etwa gibt es täglich Live-Ausschnitte, Konzert-Berichte, Interviews und Reportagen. Die Konzerte können auf www.SWR3.de von überall aus live verfolgt werden. In der ARD Mediathek, auf 3sat sowie im SWR Fernsehen können sie im Anschluss an die Veranstaltung angeschaut werden.

Sprungbrett für Weltstars - Das "SWR3 New Pop Festival" als Talent-Schmiede

SWR3 unterstützt seit 1994 nationale und internationale Newcomer. Weltstars wie Ed Sheeran, Dua Lipa oder Bruno Mars sind zu Beginn ihrer Karriere hier aufgetreten. Ein besonderes Augenmerk liegt aber auch auf Künstlern aus Deutschland: Mark Forster, ClockClock, Leony oder die Giant Rooks standen schon früh in ihrer Karriere auf den Bühnen des New Pop Festivals.

