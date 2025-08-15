SWR - Südwestrundfunk

SWR Kultur Podcast "Der römische Traum - Eine Anno-Story"

Hörspiel-Podcast erzählt die Vorgeschichte zum Spiel "Anno 117: Pax Romana" / ab 15. August 2025 in der ARD Audiothek und ab 20. August überall, wo es Podcasts gibt

SWR Kultur entführt mit einer fiktionalen Podcast-Serie in die Welt von "Anno 117: Pax Romana". Es handelt sich um eine eigenständige Story im Universum des kommenden Spiels der Anno-Reihe. Namhafte Schauspieler:innen wie Jannik Schümann und Bianca Nawrath sprechen die Rollen im Hörspiel-Podcast. Das SWR Symphonieorchester hat den zugehörigen Soundtrack Ende März live vor Publikum in Stuttgart eingespielt. Dieser wurde von den gleichen Komponisten geschrieben, die auch den Soundtrack zum Spiel komponiert haben. Ab 15. August ist "Der römische Traum - Eine Anno-Story" in der ARD Audiothek zu hören.

Eine abenteuerliche Reise quer durch das römische Reich

Der SWR Kultur Hörspiel-Podcast "Der römische Traum - Eine Anno-Story" erzählt die eigenständige Geschichte des Helden Simeon in der Welt des neuesten Teils der Anno-Reihe "Anno 117: Pax Romana". Sie beginnt auf einem Schiff, das den Hafen der römischen Hauptstadt erreicht. An Bord sind Sim und sein bester Freund, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben eine folgenschwere Entscheidung getroffen haben: Getrieben vom Traum, dass jeder den Aufstieg schaffen kann, haben sie sich selbst in die Sklaverei verkauft. Eine abenteuerliche Reise quer durch das römische Reich beginnt - und wird zeigen, dass auch zwei scheinbar unbedeutende Leben den Lauf eines Imperiums verändern können.

Prominenter Cast

In der Hauptrolle des Simeon ist der Hamburger Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher Jannik Schümann ("Sisi", "Charité") zu hören. Die weibliche Hauptrolle der Flavia wird von Bianca Nawrath ("WaPo Duisburg", "Die Toten von Marnow") gesprochen, die auch Teil des Autor:innenteams ist. Mit dabei sind unter anderem auch Patrick Giese, Nadine Nollau, Felix Goeser, Nils Bomhoff, Wolfgang Bahro, Radlerauge und Writing Bull. Unter der Sprachregie von Lars Henriks entstand das Hörspiel mit einer besonderen Arbeitsweise: So viele Schauspieler:innen wie möglich wurden gemeinsam ins Studio geholt, um die Szenen direkt miteinander zu spielen. So konnten echte Dialoge, spontanes Reagieren und lebendige Momente entstehen, die das antike Rom akustisch zum Leben erwecken.

Gaming und fiktionales Audio-Storytelling

Seit dem ersten Teil im Jahr 1998 ist die Spielereihe "Anno", die in Mainz entwickelt wird, zu einer festen Größe in der Welt der Strategiespiele geworden. Das Game verbindet seit Teil eins Städtebau, Wirtschaftssimulation und historische Szenarien. Die Podcast-Serie von SWR Kultur und der Produktionsfirma Guter Content bringt im deutschsprachigen Raum erstmals Gaming und fiktionales Audio-Storytelling zusammen. Dabei sollen nicht nur Hörspiel-Fans und Gamer:innen angesprochen werden - auch einem breiten Publikum soll gezeigt werden, welche immersiven und spannenden Welten Hörspiel-Podcasts schaffen können.

SWR Symphonieorchester spielte Soundtrack ein

Den Soundtrack zum Podcast steuert das renommierte SWR Symphonieorchester bei. Er wurde eigens für den Podcast von den Original-Game-Komponisten geschrieben und live vor Publikum im SWR Funkstudio Berg in Stuttgart eingespielt.

Ein Video-Making-of der Soundtrack-Produktion gibt es hier.

Ein Studio-Making-of der Hörspielproduktion gibt es hier.

Weitere Informationen zum Cast etc. unter: https://www.swr.de/swrkultur/hoerspiel/der-roemische-traum-eine-anno-story-sprecher-story-soundtrack-hoerspiel-podcast-100.html

und unter http://swr.li/der-roemische-traum-eine-anno-story

