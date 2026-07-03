Eurojackpot

Eurojackpot: 45 Millionäre im ersten Halbjahr 2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Münster (ots)

Die Lotterie Eurojackpot hat im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 45 Tipper zu Millionären gemacht. Zusätzlich freuten sich 378 Spielteilnehmer über Gewinne zwischen 100.000 und 999.999 Euro.

Ein halbes Jahr voller großer Momente: 45 neue Millionäre gab es bei Eurojackpot in den ersten sechs Monaten 2026 (Gewinnklassen 1 und 2). Der höchste Gewinn ging am 26. Mai mit 120 Millionen Euro in die Tschechische Republik, zugleich die maximal mögliche Gewinnsumme bei Eurojackpot. Vier Jackpottreffer entfielen auf Deutschland: Dabei gingen zwei nach Nordrhein-Westfalen (87,2 Millionen Euro am 26. Juni und 70,7 Millionen Euro am 31. März), 74,8 Millionen Euro nach Baden-Württemberg (27. Februar) und 53,7 Millionen Euro ins Saarland (23. Januar). Die anderen Gewinne, die von 74,1 Millionen bis zu fünf Million Euro reichten, flossen nach Finnland (3x), Slowenien, Dänemark und in die Slowakei.

Deutschland hat dabei die Nase vorn: In der Gesamtbilanz der Millionengewinne lag die Bundesrepublik im ersten Halbjahr an der Spitze - 26 von insgesamt 45 Gewinnen in Millionenhöhe wurden hierzulande erzielt.

378 Hochgewinner

Neben den 45 Millionären sorgte Eurojackpot in den ersten beiden Quartalen vor allem für eine große Zahl an sechsstelligen Gewinnen in den teilnehmenden europäischen Ländern. 378 Spielteilnehmer gewannen Beträge zwischen 100.000 und 999.999 Euro. Über alle Gewinnklassen hinweg wurde im ersten Halbjahr eine Gesamtsumme von rund 1,2 Milliarden Euro ausgeschüttet

Elf Jackpottreffer im ersten Halbjahr 2026:

120,0 Mio. Euro - Tschechische Republik (26. Mai)

87,2 Mio. Euro - Deutschland - Nordrhein-Westfalen (26. Juni)

74,8 Mio. Euro - Deutschland - Baden-Württemberg (27. Februar)

74,1 Mio. Euro - Finnland (2. Januar)

70,7 Mio. Euro - Deutschland - Nordrhein-Westfalen (31. März)

53,7 Mio. Euro - Deutschland - Saarland (23. Januar)

17,6 Mio. Euro - Finnland (30. Januar 2026)

10 Mio. Euro - Slowenien (3. März 2026)

10 Mio. Euro - Dänemark (3. April 2026)

5 Mio. Euro - Finnland (7. April)

5 Mio. Euro - Slowakei (7. April)

Imposante Gewinnsumme

Seit der ersten Ziehung im März 2012 kommt eine imposante Gesamtsumme von rund 19,1 Milliarden Euro bei rund 675,3 Millionen Gewinnen in allen zwölf Gewinnklassen zusammen. Eurojackpot hat mittlerweile 703 Millionäre hervorgebracht, die neun- bis siebenstellige Beträge gewannen. 393 von ihnen (rund 56 Prozent) kommen aus Deutschland. Bis heute gibt es acht Tipper, die die Maximalsumme von 120 Millionen Euro abräumen konnten. Neben vier Glückspilzen aus Deutschland wurde dieser Gewinnbetrag zweimal in Dänemark (2022 und 2024), einmal in Norwegen (2024) sowie einmal in der Tschechischen Republik (Mai 2026) ausgezahlt.

Original-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell