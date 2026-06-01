Stadtmarketing Uelzen

Aktion "Einfach heiraten": Jetzt für eine Hochzeit wie in Venedig auf der Gondel bewerben

Hansestadt Uelzen (ots)

Eine romantische Trauung wie in Venedig - mitten in Uelzen:

Zur Aktion "Einfach heiraten" am 26. Juni 2026 können sich Paare jetzt für ganz besondere Termine auf dem Ratsteich bewerben - auf einer echten venezianischen Gondel.

Die Gondel stammt ursprünglich aus Venedig und wurde in den 1970er Jahren in einer traditionellen Werft gebaut. Das rund elf Meter lange Boot wiegt etwa 600 Kilogramm und ist ein echtes Original aus der Lagunenstadt. Bereits bei früheren Aktionen sorgte die Gondel in Uelzen für italienisches Flair und romantische Momente auf dem Wasser.

Nun wird sie Teil der großen Aktion "Einfach heiraten" des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Uelzen. Zwischen 11 und 17 Uhr können sich Paare segnen lassen oder kirchlich heiraten - in der St.-Marien-Kirche, im Propsteigarten, in der St.-Gertruden-Kapelle und erstmals auch stilvoll auf dem Ratsteich.

Ob seit vielen Jahren standesamtlich verheiratet, bereits kirchlich getraut oder ganz ohne Trauschein: Willkommen sind alle Paare, die ihre Liebe feiern und unter Gottes Segen stellen möchten. Die Trauungen und Segnungen werden persönlich gestaltet. Die Paare wählen ein Bibelwort und Musik aus, Pastor*innen nehmen sich Zeit für Gespräche und die Feier der Liebe steht im Mittelpunkt.

Für die begehrten Gondel-Termine sind aktuell noch einzelne Zeiten verfügbar. Interessierte Paare können sich ihren Wunschtermin jetzt reservieren oder sich direkt für die besonderen Plätze auf dem Wasser bewerben.

Und wer mit der Gondel über den Ratsteich fährt, darf sich vielleicht noch auf eine besondere Überraschung freuen: Gondel-Eigentümer Carlos wird es sich vermutlich nicht nehmen lassen, mit italienischem Gesang echtes Venedig-Gefühl nach Uelzen zu bringen.

Die Aktion richtet sich an Paare aus ganz Deutschland. Vielleicht verbindet sie eine besondere Erinnerung mit Italien oder Venedig, vielleicht haben sie sich sogar auf einer Gondelfahrt kennengelernt. Auch große Venedig-Fans sind ausdrücklich eingeladen, Teil dieser besonderen Aktion zu werden. Die Gondelfahrt selbst ist selbstverständlich kostenfrei.

Wer kirchlich heiraten möchte und bei dem eine Person evangelisch ist, bringt bitte die standesamtliche Heiratsurkunde mit. Dann kann die Hochzeit offiziell in die Kirchenbücher eingetragen werden. Für Segnungen ist keine Kirchenmitgliedschaft erforderlich.

Der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen unterstützt die Aktion und organisiert die Gondel auf dem Ratsteich. Auch am 27. Juni 2026 wird die venezianische Gondel den Bürgerinnen und Bürgern in Uelzen noch einmal für besondere Fahrten und Momente auf dem Wasser zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.kirche-uelzen.de/einfach-heiraten

Infos bei Pastorin Carolin Luck und Pastorin Rika Hartmann.

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