Straubinger Tagblatt

Die Grünen können von Özdemir lernen

Straubing (ots)

Die Bundespartei hat Özdemir zwar artig gratuliert, aber richtig warm ist man nicht miteinander. Auch Robert Habeck war es schon gelungen, ein bürgerliches Milieu zu erreichen, jetzt steht die Partei an einem Scheideweg. Klimapolitik, immer noch ein Kernthema der Grünen, der Schutz von Mensch, Natur und Ressourcen, ist auch für viele Wähler keinesfalls unwichtig: Keiner will aber den ganzen Tag im Wald spazieren, nur weil es keine Arbeitsplätze mehr gibt. Die Partei sollte Özdemir vielleicht nicht nur dulden, sondern von ihm lernen.

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