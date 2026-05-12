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Darum sind Reformen in Deutschland so schwierig

Straubing (ots)

Auf dem DBG-Kongress wurde deutlich, warum Reformen in Deutschland so schwierig sind. Arbeitgeber werden per se in die Kapitalisten-Ecke gestellt, kaum als Sozialpartner gesehen. Und das unterstützt mit warmen Worten der Bundesarbeitsministerin, die zum Beispiel wissen ließ, Kürzungen im Gesundheitssystem werde es mit ihr nicht geben, und suggerierte, der Reformbedarf sei gar nicht so groß. Das bedeutet für die Mission "Deutschland fit machen" nichts Gutes. Zumal die Erwartungen an den Koalitionsausschuss am Dienstagabend im Vorfeld gedämpft wurden. Geplant war wohl eher eine Therapiesitzung. Als habe das Land alle Zeit der Welt.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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