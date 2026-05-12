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Straubinger Tagblatt

Gespräche mit den Machthabenden sind notwendig für Abschiebungen

Straubing (ots)

Das ist schwer erträglich: Die EU-Kommission will offenbar Vertreter der Steinzeitislamisten und Unterdrücker am Hindukusch nach Brüssel einladen, um mit ihnen über die Abschiebung afghanischer Staatsangehöriger zu verhandeln. Die eigentliche Frage lautet: Wie können menschenrechtliche Standards, Sicherheit und internationale Verpflichtungen in einer Situation gewahrt werden, in der sich die Verhältnisse komplett außerhalb jeder demokratischen Kontrolle bewegen? Ist es nicht ein moralischer Boykott, wenn Europa Afghanen an die Taliban ausliefert? Das wäre es, wenn massenhaft Menschen, auch Frauen und Mädchen, unter die Knute der afghanischen Menschenschinder und Frauenverächter zurückgeschickt würden. Doch erwartet die überwiegende Mehrheit der Europäer, dass ausländische Schwerverbrecher aus ihren Ländern geschafft werden. Wenn die EU das nun ermöglichen will, ist das nicht verwerflich.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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