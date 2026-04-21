AccessiWay

95,9 Prozent der weltweit meistbesuchten Websites scheitern an Barrierefreiheit: Accessiway liefert mit neuer Live-Plattform die Lösung für eine barrierefreie digitale Zukunft

Hamburg (ots)

Mehr Transparenz, Kontinuität und Effizienz: Die neue Plattform von Accessiway bündelt technologische Exzellenz und menschliche Expertise zur Optimierung des Barrierefreiheitsmanagements in Unternehmen.

Trotz gesetzlicher Verpflichtungen bleibt digitale Barrierefreiheit für viele Unternehmen eine ungelöste Herausforderung: 95,9% der weltweit meistbesuchten Websites zeigen laut aktuellem WebAIM Million Report noch immer entsprechende Mängel. Die Gründe dafür sind meistens struktureller Natur: Entweder setzen Unternehmen für digitale Barrierefreiheit auf unsichere, fehleranfällige KI-basierte Lösungen oder auf manuelle Prozesse von Expert:innen, die nicht schnell genug auf die ständig wachsenden Anforderungen reagieren können. Diese strukturelle Lücke schließt Accessiway – einer der führenden europäischen Anbieter im Bereich der digitalen Barrierefreiheit – mit dem Launch seiner neuen Plattform, die technologische Exzellenz und menschliche Expertise an nur einem Ort vereint. Unternehmen verfügen damit ab sofort über ein System für einen kontinuierlichen Echtzeit-Überblick über sämtliche Barrierefreiheitsrisiken sowie die notwendigen Werkzeuge zur Behebung dieser Risiken liefert. Durch dieses optimierte Barrierefreiheitsmanagement ist es Anbietern von digitalen Angeboten künftig möglich, transparent, effizient und dauerhaft in eine barrierefreie digitale Zukunft durchzustarten.

Vom Audit-Zyklus zum kontinuierlichen Management

Bisher setzen die meisten Unternehmen im Prozess der digitalen Barrierefreiheit auf einen wiederkehrenden Zyklus aus einmaligen Audits und manuellen Prozessen. Sie beauftragen ein Audit, erhalten einen Bericht, exportieren Barrieren in eine Tabelle und wiederholen den Vorgang. In schnelllebigen digitalen Umgebungen hatte dieses schwerfällige Modell schon immer Mängel. Da immer mehr Entwickler KI-Tools einsetzen und das Entwicklungstempo zunehmend anzieht, hat der alte Audit-Zyklus erst recht ausgedient. Die neue Accessiway-Plattform durchbricht daher jetzt diesen Kreislauf: Sie liefert Digitalmanager:innen, Compliance-Verantwortlichen und Entwicklungsteams ein ganzheitliches Live-Dashboard, auf dem sie jederzeit einen kompakten Überblick über den aktuellen Stand ihrer Barrierefreiheit ablesen können – egal, ob es sich um Websites, Apps oder andere digitale Touchpoints handelt. In Echtzeit erhalten Unternehmen so alle relevanten Informationen, wo Barrieren auftreten, wer dafür zuständig ist und wie sie behoben werden.

Direkte Integration für schnelle Lösungen

Konkrete Risiken werden auf der Accessiway-Plattform nicht nur angezeigt, sondern direkt bearbeitet: Durch eine bidirektionale Jira-Integration werden die identifizierten Barrieren automatisch in die bestehenden Entwicklungsworkflows weitergeleitet. Das spart Zeit und Aufwand, da keine manuellen Exporte, E-Mail-Verläufe oder parallele Nachverfolgung mehr erforderlich sind. So wird Barrierefreiheit Teil desselben operativen Prozesses wie die Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Gleichzeitig führen die Barrierefreiheitsspezialist:innen von Accessiway fortlaufend detaillierte Audits durch. Im Gegensatz zu Scantools, die nur einen bestimmten Zeitpunkt erfassen, basieren die Ergebnisse damit auf der realen Nutzung und nicht nur auf technischer Erkennung.

Amit Borsok, CEO und Mitbegründer von Accessiway: „Wir haben diese Plattform entwickelt, weil sich das Problem verändert hat. Der Audit-Zyklus war für eine Welt konzipiert, in der sich digitale Produkte nur langsam veränderten. Diese Welt existiert nicht mehr. Entwicklungsteams können Updates heute innerhalb von Stunden veröffentlichen; Barrierefreiheitsprozesse laufen jedoch weiterhin nach einem Jahreskalender. In der Zwischenzeit häufen sich Risiken an und Barrieren entstehen. Die neue Accessiway-Plattform soll genau diese Lücke schließen.“

Verfügbarkeit: Maximale Effizienz von Anfang an

Der Launch der Accessiway-Plattform kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die digitale Barrierefreiheit: Noch immer erfüllen die digitalen Services betroffener Anbieter nicht die Vorgaben des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG). Und mehr noch: Laut WebAIM Million Report 2026 ist die insgesamte Entwicklung der digitalen Barrierefreiheit sogar rückläufig. Als mögliche Ursachen werden hier vor allem die zunehmende Komplexität von Webseiten, die KI-gestützte Entwicklung und „Vibe-Coding“ gesehen. Diese Bereiche können mit der neuen Plattform direkt adressiert werden.

Die Accessiway-Plattform steht allen neuen und vorhandenen Kund:innen ab sofort zur Verfügung und ist standardmäßig in allen neuen Servicepaketen enthalten. Bestehende Kund:innen werden bei Vertragsverlängerung auf die Plattform migriert. Alle Abonnements beinhalten weiterhin Barrierefreiheits-Erklärungen und dedizierten Spezialist:innen-Support, wobei Expert:innen-Audits in höheren Abonnement-Stufen verfügbar sind.

Weitere Informationen zur Accessiway-Plattform bietet das YouTube-Video unter https://www.youtube.com/watch?v=GJl5G3edRdQ.

Bildmaterial zur freien Verwendung findet sich unter accessiway-neue-plattform

Über Accessiway

Accessiway ist einer der führenden europäischen Anbieter im Bereich der digitalen Barrierefreiheit. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre digitalen Angebote inklusiver, benutzerfreundlicher und gesetzeskonform zu gestalten – für alle Menschen, unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen. Mit einem Team von Spezialist:innen und einem technologiebasierten Ansatz wurden bereits über 2.000 Unternehmen in Europa erfolgreich auf ihrem Weg zu mehr digitaler Inklusion begleitet.

Accessiway ist Teil von team.blue, einer der bedeutendsten europäischen Unternehmensgruppen im Bereich digitaler Services mit mehr als 3,3 Millionen aktiven Kund:innen in 22 Ländern. Diese Zugehörigkeit ermöglicht es Accessiway, technologische Skalierbarkeit, zuverlässige Infrastruktur und tiefgehendes regulatorisches Know-how zu vereinen – zentrale Voraussetzungen für stabile Partnerschaften mit Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Organisationen im gesamten europäischen Raum.

Digitale Barrierefreiheit gewinnt zunehmend an gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz: Der European Accessibility Act, der ab Juni 2025 verbindlich ist, verpflichtet Unternehmen dazu, digitale Angebote so zu gestalten, dass sie von allen Menschen gleichermaßen genutzt werden können. Gleichzeitig entwickelt sich Inklusion zu einem zentralen Bestandteil moderner Unternehmensverantwortung. Accessiway begegnet diesen Anforderungen mit einem ganzheitlichen Lösungsportfolio – von der automatisierten Analyse bis hin zur nachhaltigen, menschenzentrierten Umsetzung.

Die Vision von Accessiway ist klar: eine digitale Welt ohne Barrieren. Eine Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt Zugang zu Informationen, Dienstleistungen und Teilhabe haben – online wie offline. Dabei steht nicht nur technologische Exzellenz im Fokus, sondern auch das Bewusstsein für Diversity, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit im digitalen Raum.

Weitere Informationen unter: www.accessiway.com/de

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