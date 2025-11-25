AUREUM Financial Service GmbH

AUREUM Financial Service – Kapitalstrategie neu gedacht

AUREUM stärkt mit dem AUREUM Financial Service ihre Strukturierungs- und Finanzierungskompetenz im Bereich privater Immobilieninvestitionen. Seit August 2025 verantwortet der AUREUM Financial Service als interne Einheit der Gruppe die vollständige Strukturierung, Aufbereitung und Vermittlung von Baufinanzierungen für Mandanten der AUREUM GROUP.

Anspruchsvolles Finanzierungsumfeld erfordert präzise Prozesse

Der Markt für private Immobilienfinanzierungen hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert. Strengere Kreditvergaben, differenzierte bankinterne Richtlinien und zunehmende regulatorische Anforderungen führen zu deutlich höheren Hürden für Investoren. Entscheidungswege haben sich verlängert, während die Anforderungen an Unterlagen und wirtschaftliche Nachweise gestiegen sind. Gerade für einkommensstarke Privatkunden wird die professionelle Strukturierung einer Finanzierung damit zu einem zentralen Erfolgsfaktor.

AUREUM reagiert auf diese Marktveränderungen mit der internen Bündelung aller relevanten Finanzierungsthemen. Durch den Aufbau des AUREUM Financial Service erfolgt die Abstimmung zwischen Objektanalyse, steuerlicher Strukturierung und Finanzierung nun vollständig aus einer Hand. Der Prozess wird beschleunigt, die Abstimmungsqualität erhöht und die Entscheidungsgrundlage für Mandanten deutlich verbessert. „Finanzierungen benötigen heute deutlich mehr Präzision und strategische Steuerung als noch vor wenigen Jahren. Unsere Mandanten profitieren von einer Einheit, die den gesamten Prozess kontrolliert und bankenunabhängig vorgeht“, erklärt Dipl.-Ing. Markus Hoppe, Geschäftsführer des AUREUM Financial Service.

Fokus auf Denkmal- und Neubaufinanzierungen

Die Finanzierung von Denkmal- und hochwertigen Neubauimmobilien folgt eigenen Marktmechanismen und setzt eine spezialisierte Aufbereitung voraus. Banken prüfen diese Projekte auf Basis spezifischer Unterlagen, regionaler Marktdaten und steuerlicher Besonderheiten. Gerade bei Denkmalimmobilien müssen Fördermodelle, Abschreibungsstrukturen, Bauabläufe und Modernisierungsumfänge präzise bewertet und gegenüber Finanzierungsinstituten nachvollziehbar dargestellt werden.

Der AUREUM Financial Service übernimmt deshalb den gesamten Strukturierungsprozess: von der Erstprüfung der Objekt- und Investitionsdaten über die vollständige Aufbereitung der Unterlagen bis hin zur finalen Abstimmung mit den Banken. Ziel ist eine belastbare, nachhaltig tragfähige und steuerlich optimal eingebettete Finanzierung, die zum Investitionsprofil der Mandanten passt.

Bankenunabhängigkeit als strategischer Vorteil

Der AUREUM Financial Service arbeitet bewusst bankenunabhängig, jedoch eng mit einem ausgewählten Netzwerk von Finanzierungspartnern zusammen. Diese Kombination ermöglicht eine neutrale Konditionsprüfung, eine fachgerechte Einordnung von Angebotsunterschieden und eine effizientere Bearbeitung durch direkte Kommunikationswege.

Die Abstimmung mit Entscheidungsträgern in den Banken erhöht die Prozesssicherheit erheblich und sorgt für klar verständliche und belastbare Finanzierungsvorschläge. „Wir erzielen die besten Ergebnisse, wenn wir strukturiert, vollständig und auf Basis einer klar aufbereiteten Investitionslogik mit Banken arbeiten. Genau das unterscheidet unseren Ansatz vom klassischen Markt“, betont Dipl.-Ing. Markus Hoppe.

Verzahnung von Steueroptimierung und Finanzierung

Ein wesentlicher Teil der Mandanten der AUREUM GROUP investiert in Denkmal- und förderfähige Neubauimmobilien, um steuerliche Vorteile mit langfristigem Vermögensaufbau zu kombinieren. Die Finanzierung ist dabei ein entscheidender Bestandteil der Gesamtstrategie. Wirtschaftlichkeit, steuerliche Effekte, Förderprogramme, Tilgungsmodelle und Kapitaldienstfähigkeit müssen eng miteinander abgestimmt sein. Der AUREUM Financial Service bildet diese Verzahnung strukturiert ab und schafft damit eine Grundlage für planbare Cashflows und hohe Stabilität über die gesamte Haltedauer.

Ausblick 2026: Ausbau der Partnerlandschaft und Prozessoptimierung

Im Jahr 2026 plant die AUREUM GROUP den weiteren Ausbau der Finanzierungspartnerschaften, um Mandanten Zugang zu zusätzlichen regionalen Banken, Förderstellen und spezialisierten Kreditinstituten zu ermöglichen. Parallel sollen interne Prozesse weiter digitalisiert und standardisiert werden, um die Datenqualität zu erhöhen und die Prozessgeschwindigkeit weiter zu steigern. Ziel ist ein Finanzierungsablauf, der auch unter komplexen Marktbedingungen verlässlich, nachvollziehbar und effizient bleibt.

Fazit

Mit dem AUREUM Financial Service erweitert die AUREUM GROUP ihre Kompetenz entlang des gesamten Lebenszyklus eines Immobilieninvestments. Die interne Bündelung von Analyse, steuerlicher Strukturierung und Finanzierung schafft klare Prozesse, erhöht die Planbarkeit und stärkt die Qualität der Entscheidungen. Die Einheit bildet damit einen zentralen Bestandteil der strategischen Beratung der AUREUM GROUP und bietet Mandanten eine verlässliche Grundlage für hochwertige, steueroptimierte Immobilieninvestitionen.

Über die AUREUM GROUP

AUREUM GROUP ist ein spezialisiertes Multi Family Office für steueroptimierte Immobilieninvestments. Die Gruppe ermöglicht Mandanten den Zugang zu Denkmal- und Neubauinvestments mit strukturierten Steuervorteilen sowie zu individuellen Finanzierungslösungen über den AUREUM Financial Service. AUREUM betreut einkommensstarke Privatkunden, Unternehmer und medizinische Berufsgruppen und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Analyse, Strukturierung und Management renditestarker, steueroptimierter Immobilienstrategien.

