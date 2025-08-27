Shanghai Sinoexpo

Merken Sie sich den Termin vor: Der Countdown für die Furniture China und Maison Shanghai 2025 läuft

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die Furniture China 2025 feiert vom 10. bis 13. September im Shanghai New International Exhibition Centre (SNIEC) ihr 30-jähriges Jubiläum. Die Veranstaltung wird von der China National Furniture Association und Shanghai Sinoexpo Informa Markets organisiert und lädt internationale Einkäufer nach Shanghai Pudong ein, um an einem spannenden Programm mit Sourcing, Networking und Inspiration teilzunehmen.

Als weltweit führende Plattform für den Möbelhandel präsentiert die Furniture China ein umfangreiches Angebot an Wohn-, Büro- und Außenmöbeln, hochwertigen Materialien, innovativen Designs und Dekorationsartikeln von über 2.400 führenden Herstellern. Die Ausstellung widmet sich der Förderung industrieller Innovationen und dem Aufbau vertrauensvoller Geschäftspartnerschaften weltweit.

Die Maison Shanghai 2025 wird in diesem Jahr einen Tag früher eröffnet und findet vom 9. bis 12. September im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center (SWEECC) statt. Die Veranstaltung präsentiert mehr als 800 Marken aus den Bereichen Wohnkultur und Lifestyle-Design, umfasst über 20 speziell kuratierte Ausstellungen und bietet mehr als 100 dynamische Foren und interaktive Aktivitäten.

In diesem bedeutenden Jahr werden die Furniture China und die Maison Shanghai 2025 nicht nur herausragende Aussteller und vielfältige Produkte präsentieren, sondern auch ein spezielles B2B-Programm anbieten. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Beziehungen zu internationalen Käufern zu stärken, die Leistungsfähigkeit der chinesischen Möbelindustrie zu demonstrieren und weltweite Geschäftspartnerschaften zu fördern.

2025 Global Buyers Night

Die mit Spannung erwartete After-Party der Furniture China findet am 10. und 11. September von 18:30 bis 20:00 Uhr in der Overseas Buyers Lounge (SNIEC) statt. Diese exklusive Veranstaltung wurde konzipiert, um internationale Einkäufer, Branchenführer und Aussteller zu einem Abend mit exklusivem Networking in einer entspannten und dennoch produktiven Atmosphäre zusammenzubringen. Die Teilnehmer erwartet ein stilvolles Ambiente, das sich ideal zum Aufbau bedeutungsvoller beruflicher Beziehungen eignet, während sie hochwertige Erfrischungen und ein sorgfältig ausgewähltes Unterhaltungsprogramm genießen können. Die Veranstaltung soll eine wertvolle Plattform bieten, um geschäftliche Kooperationen zu fördern und neue Trends in einem anspruchsvollen gesellschaftlichen Umfeld zu diskutieren.

Maison Design Forum (MDF)

Als Flaggschiffforum der Maison Shanghai ist das MDF eine internationale Plattform, die sich dem transformativen Designdiskurs widmet. Es versammelt weltweit führende Denker, um innovative Erkenntnisse aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Trends, Materialien und kulturelle Ästhetik auszutauschen. Durch die Integration östlicher Philosophie in den globalen Dialog fördert das Forum interdisziplinäre Innovationen und fungiert als dynamischer Think Tank, der sich mit der Zukunft des Designs befasst. Das MDF wird „modern" über die Ästhetik hinaus neu definieren — indem es humanistische Werte, technologische Integration und soziale Verantwortung einbezieht, um zukünftige Lebensstile zu gestalten.

Bitte registrieren Sie sich vorab , um ein Ticket für die Furniture China und die Maison Shanghai 2025 zu erhalten.

Die neuesten Nachrichten finden Sie auf der Veranstaltungswebsite oder über die offizielle App (DTS FurnitureChina).

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/merken-sie-sich-den-termin-vor-der-countdown-fur-die-furniture-china-und-maison-shanghai-2025-lauft-302540185.html

Original-Content von: Shanghai Sinoexpo, übermittelt durch news aktuell