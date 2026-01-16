PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Schmeicheln hilft nicht

Frankfurt (ots)

Es mag so grotesk wie egal wirken, dass eine echte Friedensnobelpreisträgerin ihre Medaille an den US-Präsidenten weitergab. Weltpolitisch bedeutsam ist der Vorgang aus einem anderen Grund. Im Zentrum des Weltenchaos steht zwar Donald Trump. Doch der Wahnsinn geht nicht von ihm aus - sondern von all denen, die seine Spielchen mitspielen. Das Dumme ist nur: Das Kalkül geht nicht auf. Als führende Kritikerin von Venezuelas Ex-Präsident Maduro wollte ihn Machado wohl mit der Medaille becircen - und scheiterte. Auch danach ließ Trump erklären, er arbeite lieber mit Maduros früherer Vizepräsidentin Delcy Rodríguez zusammen. Es zeigt, wie verlottert die internationalen Sitten sind. Auch Bittsteller wie Friedrich Merz, Keir Starmer und die EU-Kommission beteiligen sich daran, den mächtigsten Mann mit dem kindischen Gemüt durch Geschenke milde zu stimmen. Höchste Zeit, das unwürdige Theater aufzugeben - oder sich zumindest Kniffe zu überlegen, die mal Selbstbewusstsein demonstrieren.

