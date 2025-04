Cision Ltd.

Cision gibt Verkauf von Help A Reporter Out (HARO) an Featured.com bekannt

Chicago (ots/PRNewswire)

Cision, ein weltweit führender Anbieter von Medieninformationen und Kommunikationslösungen, gab heute den Verkauf seiner Plattform Help A Reporter Out (HARO) an Featured.com bekannt.

HARO wurde 2008 ins Leben gerufen und 2014 von Cision durch die Fusion mit Vocus übernommen. Dieser langjährige Service verbindet Journalisten mit Experten. Der Verkauf von HARO zeigt, dass Cision sich kontinuierlich auf die nachhaltige Stärkung und Investition in seine Kernproduktsuite konzentriert, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire (PRN).

„Cision bestätigt, dass es die Dienste Help A Reporter Out und Connectively nicht mehr als Teil seiner Produktpalette anbietet", sagte Jim Daxner, Leiter für Produktmanagement und Strategie bei Cision. „Wir konzentrieren uns darauf, unsere Kernplattformen CisionOne, Brandwatch und PRN weiterzuentwickeln. Sie sind entscheidend, um unseren Kunden leistungsstarke, integrierte Kommunikationslösungen zu bieten."

Nachdem HARO im Jahr 2024 in Connectively umbenannt und anschließend eingestellt wurde, beschloss Cision, den Vermögenswert an eine externe Partei zu veräußern. Featured.com wurde als gut geeigneter Partner für die Übernahme der Plattform identifiziert.

Durch die Transaktion kann Cision seine Ressourcen und Innovationsbemühungen auf seine Kernstrategie für Technologieplattformen konzentrieren. Cision bleibt dem Ziel verpflichtet, Kommunikationsfachleuten die effektive Verwaltung und Messung der Medienwirkung zu ermöglichen: CisionOne bietet eine Media-Intelligence-Plattform der nächsten Generation, Brandwatch ist führend in den Bereichen Consumer Intelligence und Social-Media-Management und PR Newswire ist weiterhin das weltweit größte Netzwerk für die Verbreitung von Pressemitteilungen.

Weitere Informationen zu den Lösungen von Cision finden Sie auf www.cision.com.

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter in den Bereichen Verbraucher- und Medienintelligenz, Engagement und Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing und soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unsere fundierten Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen – darunter 84 % der Fortune 500 –, das für sie wichtigste Publikum zu sehen und gesehen zu werden, es zu verstehen und verstanden zu werden.

