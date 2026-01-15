Frankfurter Rundschau

Europas Etappensieg

Die Europäer haben bei ihrem Streit mit der US-Regierung um Grönland immerhin einen Etappensieg errungen. Den Erfolg haben sie weniger ihrer Sprache der Macht zu verdanken, sondern einem unerwarteten Bündnispartner: der US-Bevölkerung. Sie ist gegen einen Zwist mit den europäischen Nato-Alliierten und gegen eine Annexion der Insel. Letzteres hält den Populisten Donald Trump wohl am ehesten davon ab, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Darauf wollen Dänemark und die anderen EU-Staaten nicht vertrauen, weshalb sie nun einige Soldaten auf das Eiland schicken. Damit signalisieren sie nicht nur Entschlossenheit, sie kommen Trump auch bei der Frage der Verteidigung entgegen, obwohl der fälschlicherweise behauptet, China und Russland wollten Grönland einnehmen. Damit entkräften sie zudem Trumps Behauptung, Dänemark verteidige Grönland nicht ausreichend. Trump dürfte es noch schwerer fallen, eine Invasion Grönlands zu begründen gegen einige Republikaner und viele Bürgerinnen und Bürger.

