Frankfurter Rundschau

Fehler der CDU in Sachsen-Anhalt können bittere Folgen haben

Frankfurt (ots)

Bis vor einem halben Jahr führte die CDU in Sachsen-Anhalt in Umfragen klar vor der AfD. Seit bekannt ist, dass Haseloff nicht wieder kandidiert, liegt sie deutlich hinten. Nun bietet Haseloff doch an, vorzeitig zurückzutreten, um Spitzenkandidaten Sven Schulze wenigstens ein halbes Jahr Amtsbonus mitzugeben. Die CDU korrigiert einen taktischen Fehler, schleppt aber ein anderes Problem weiter mit - den Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber den Linken. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass zumindest eine Tolerierung durch die Linke benötigt wird, um einem demokratischen Bündnis die Mehrheit zu verschaffen. Stabilität ist nicht alles, aber ohne solche Stabilität wird es nicht gelingen, die AfD zurückzudrängen - bevor ein gesichert rechtsextremer AfD-Verband das Land mit seinen "Remigrations"-Drohungen ins Unglück stürzen würde. Es ist nicht zuletzt die Aufgabe von Sven Schulze, das allen Wählerinnen und Wählern klarzumachen.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell