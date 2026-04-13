Straubinger Tagblatt

Die Senkung der Steuer hat einen Haken

Straubing (ots)

Die Entlastung für zwei Monate ist richtig für alle, die mit dem Wagen zur Arbeit pendeln. Sie hilft auch den Unternehmen, deren Mitarbeiter im Auto unterwegs sind.(...)

Doch sie hat einen Pferdefuß. Der Tankrabatt nützt auch Autofahrern mit großem Wagen und dickem Geldbeutel. Sie bedürfen seiner nicht. Und wenn das Kartellamt dieses Mal nicht genau hinschaut, wandert die temporäre Steuersenkung in die Taschen der Ölkonzerne und kommt an den Zapfsäulen nicht an. (...)

Treffsicherer wäre eine Direktüberweisung an Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen. (...)

Nicht nur der Tankrabatt erinnert an die Ampel-Koalition, auch der offene Streit zwischen Union und SPD gemahnte an die Vorgänger. Reiche und Klingbeil kreuzten öffentlich die Klingen. Die Härte überraschte, weil die Minister bisher pfleglich und freundlich miteinander umgingen. (...)

Der Krach um den Tankrabatt sollte ein Warnschuss an den Kanzler sein, dass er seine Minister eng beieinander halten muss.

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