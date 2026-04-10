Straubinger Tagblatt

Gewalt an Schulen: Auch schärfere Strafen sollten kein Tabu sein

Straubing (ots)

Die am Freitag veröffentlichten Zahlen der Kriminalstatistik sollten ein Alarmsignal sein: Die Gewalt gegen Lehrer in Deutschland nimmt zu. Die Zahl von rund 1.300 Opfern einfacher Körperverletzung ist noch einmal deutlich höher als in den vergangenen zehn Jahren. Und das sind nur die Fälle, in denen Lehrer direkt in ihrer Rolle als Pädagogen innerhalb des Schulkontexts angegangen werden. Das schockiert umso mehr, als gerade Bildungseinrichtungen geschützte Räume sein müssten, wo junge Leute intellektuell wachsen, statt ihren wie auch immer begründeten Frust auszulassen. Gewalt in Schulen hat vielschichtige Gründe und bedarf differenzierter Lösungen. Aber auch ein Schluss sollte erlaubt sein: Härtere Strafen dürfen kein Tabu sein.

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