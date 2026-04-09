Straubinger Tagblatt

Die Europäer sollten sich nicht in Sicherheit wiegen

Straubing (ots)

Die frühere Nato-Strategin Stefanie Babst meint mit Blick auf Trumps Eskapaden und Tiraden, dass das Bündnis ohne die USA besser dran sei. Eine kühne These. Egal ob Kommandostrukturen, Logistik, Waffentechnik oder Geheimdienstinformationen - die Europäer werden noch eine ganze Weile existenziell von den Amerikanern und ihren Fähigkeiten abhängig bleiben.

Darum sollte man in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten mit flotten Sprüchen wie "Der Iran ist nicht unser Krieg" lieber zurückhaltend sein und sich nicht darauf verlassen, dass sich Trump einen Truppenabzug nicht erlauben könne. Die USA können sich auch zurückziehen, ohne formell auszutreten. Deshalb kann sich Europa kaum verweigern, wenn es um die Sicherung der Straße von Hormus geht.

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