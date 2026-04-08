Straubinger Tagblatt

Iran-Waffenruhe: Wir Europäer stehen nur daneben und hoffen

Straubing (ots)

Schnell und kurz die iranische Führung eliminieren, dann würde das unterdrückte Volk die Macht schon an sich reißen - so war der Plan von Trump, der ein Versprechen für die Befreiung sein sollte. Das gab es 2003 schon einmal: Nach dem Sturz von Saddam Hussein glaubte die US-Regierung unter George W. Bush, dass man die Truppen als Befreier empfangen und eine Demokratie aufbauen würde. Stattdessen versank der Irak in einem jahrelangen brutalen Aufstand und in einem Bürgerkrieg, der Islamische Staat wurde in diesem Chaos zur Macht, die die komplette westliche Zivilisation bedrohte. Nichts gelernt?

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