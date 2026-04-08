Straubinger Tagblatt

Spritpreise: Regierung muss Öl-Riesen auf die Finger klopfen

Straubing (ots)

Dabei spielt das Öl, das über die Straße von Hormus transportiert wird, für die Versorgung Deutschlands kaum eine Rolle. (...) Die Situation zeigt einmal mehr, dass die Preisgestaltung, die den Tankstellenbetreibern von den Sprit-Riesen vorgegeben wird, völlig willkürlich erfolgt und nur eine Maxime kennt: maximalen Profit zu erzielen. Die Bundesregierung tut also gut daran, sich trotz der ersten Anzeichen einer Entspannung zwischen dem Iran auf der einen und den USA und Israel auf der anderen Seite weiter Gedanken über eine Einhegung der Gier an den Zapfsäulen zu machen.

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