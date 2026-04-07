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Hilfe ist nötig - richtig und schnell

Straubing (ots)

Die steigenden Energiepreise bringen viele Bürger in harte Bedrängnis. Vor allem Bezieher kleiner Einkommen, die beruflich täglich auf das Auto angewiesen sind, geraten auf diese Weise in einen unverschuldeten Notstand. Vor diesem Hintergrund nun sollte man die Möglichkeiten einer Entlastung prüfen, die derzeit diskutiert werden.

Am besten sind jene, die nicht bei einer Manipulation der Preise ansetzen, auch wenn sie noch so hoch sind. So sollte denn jegliche Entlastung an anderer Stelle ansetzen. In Frage käme da durchaus eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel oder verbrauchsnahe Produkte. Oder aber Direktzahlungen an Haushalte, die aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse besonders unter den hohen Energiepreisen leiden. Auch eine Senkung der Stromsteuer ist erwägenswert. Wie auch immer - eines aber ist unabdingbar. Wochenlange Diskussionen sollte man sich nicht leisten, wenn man die Verdrießlichkeit der Bürger der Politik gegenüber nicht weiter verschärfen will.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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