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Ermahnungen klingen ein wenig nach Kindergarten

Straubing (ots)

Doch ein bisschen klingen die jetzt wieder hervorgekramten Tempolimit-Vorschläge nach Kindergarten-Ermahnung: Wenn Ihr langsamer fahrt, verbraucht ihr weniger Sprit und müsst nicht so sehr über die hohen Kosten jammern. Da könnte man glatt selbst drauf kommen. (...)

Im Gegensatz zur Energiekrise der 70er-Jahre mit autofreien Sonntagen gibt es heute für Deutschland - angeblich - kein Mengen-, sondern ein Preisproblem. Dass dies mit Fortdauer des Nahost-Kriegs so bleibt, darf bezweifelt werden. Schon jetzt Energie zu sparen und den Fuß vom Gas zu nehmen, kann daher auf keinen Fall falsch sein.

Den Ratschlag, auf die Bahn auszuweichen, mag man angesichts des Zustands und der alles andere als verbraucher- und familienfreundlichen Preise dieses Verkehrsmittels nicht geben. In Energiekrisenzeiten wäre die Schiene theoretisch eine besonders attraktive Alternative für viele. Leider ist diese Möglichkeit in den vergangenen Jahrzehnten vergeigt worden.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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