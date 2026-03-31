Straubinger Tagblatt

Die Sucht ist das Geschäftsmodell

Straubing (ots)

Die sechs Millionen Dollar sprichwörtlich als "Peanuts" zu bezeichnen, wäre noch nicht einmal eine Untertreibung. So viel müssen große Tech-Konzerne gerade einer jungen Frau in den USA zahlen, die wegen ihrer Social-Media-Sucht gegen die Firmen geklagt hatte. Denn die Sucht ist keine Nebenwirkung der Social-Media-Plattformen. Sie ist ökonomisch gewollt. Sie ist das Geschäftsmodell.

Eine berechtigte Hoffnung nach dem Urteil: Weitere solcher Klagen könnten folgen. Der Prozess lässt sich aber auch politisch flankieren. Aber bitte nicht mit einem pauschalen Verbot. Viel sinnvoller wäre es, die Geschäftsmodelle zu regulieren, indem man personalisierte Werbung einschränkt, das Datensammeln erschwert oder alternative Modelle fördert, zum Beispiel auf Basis von Abos.

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