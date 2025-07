Debtist GmbH

Debtist eröffnet Standort in Großbritannien: Digitales Inkasso jetzt auch im UK-Markt

Bild-Infos

Download

London (ots)

Debtist, einer der führenden Anbieter für digitales Inkasso in Europa für B2B und B2C, setzt seinen Wachstumskurs fort und eröffnet ein Büro im Vereinigten Königreich. Mit dem offiziellen Markteintritt im Juli stärkt das 2023 gegründete Unternehmen seine Präsenz in Westeuropa und erschließt einen weiteren strategisch wichtigen Markt.

"From the very beginning of Debtist, we knew the UK had to be a cornerstone of our growth journey. We're incredibly proud - and grateful - that we made it happen so early on", sagt Matteo Benedetti, Co-Founder von Debtist.

Expansion in einen der wichtigsten Märkte Europas

Der Eintritt in den britischen Markt markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Weg von Debtist, das führende Digitalinkasso Europas zu werden. Der neue Standort in London ist Teil der strategischen Wachstumsagenda, mit der das Unternehmen seine technologiebasierte Lösung für Forderungsmanagement Schritt für Schritt europaweit etabliert.

Das Vereinigte Königreich zählt zu den größten Volkswirtschaften Europas. Mit einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von rund 1,2% im Jahr 2025 zeigt die britische Wirtschaft moderate Erholung. Gleichzeitig ergeben sich durch die regulatorischen Anforderungen nach dem Brexit neue Herausforderungen im Finanzbereich, die Debtist mit seinen digitalen und KI-gestützten Lösungen gezielt adressiert.

Verstärkung im Team: Benedetta Arese Lucini unterstützt UK-Start

Begleitet wird der Markteintritt von Benedetta Arese Lucini, Debtist Non-Executive Director und eine der ersten Investorinnen des Unternehmens. Als bereits von der britischen Finanzaufsicht FCA zugelassene Führungskraft kennt sie den Markt und seine regulatorischen Anforderungen genau. Zudem bringt sie mit ihrer internationalen Erfahrung und ihrem strategischen Blick wertvolle Impulse in unsere Expansion ein.

"From the moment I invested in Debtist, I was deeply inspired by the founding team's vision. I saw clear potential for the company's value to resonate across every European market - and I'm especially excited to support their expansion into the UK", so Benedetta Arese Lucini.

Technologischer Fortschritt für den britischen Inkassomarkt

Mit der Eröffnung des neuen Büros in London verfolgt Debtist das Ziel, automatisiertes, KI-gestütztes Forderungsmanagement gezielt an die lokalen Marktbedingungen im Vereinigten Königreich anzupassen. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit lokalen Partnern zusammen, um Prozesse und Kommunikation marktkonform und effizient zu gestalten.

Für Unternehmen bedeutet das: Ein moderner, digitaler Inkassoprozess ohne Reibungsverluste - auch über Grenzen hinweg.

Debtist bleibt auf Wachstumskurs in Europa

Der Schritt nach Großbritannien ist ein konsequenter Baustein in der langfristigen Vision von Debtist: Das führende Digitalinkasso Europas zu werden. Mit jedem neuen Markt wächst die Reichweite des Unternehmens - und bringt den Wandel im Forderungsmanagement einen Schritt weiter voran.

Über Debtist

Debtist, gegründet im Jahr 2023 mit Hauptsitz in Frankfurt, ist ein innovativer Anbieter digitaler Inkassolösungen, der das traditionelle Forderungsmanagement durch den Einsatz automatisierter Prozesse, künstlicher Intelligenz und modernster Technologien neu definiert. Mit einem umfassenden End-to-End-Angebot, das von Zahlungserinnerungen bis hin zu gerichtlichen Schritten reicht, und der nahtlosen Integration in bestehende Buchhaltungssysteme profitieren Kunden von einem intuitiven Dashboard, das jederzeit den vollständigen Überblick gewährleistet. Mit einem klaren Fokus auf Effizienz, Transparenz und einem partnerschaftlichen, kundenorientierten Ansatz gestaltet Debtist nachhaltig die Zukunft des Inkassos - sowohl in Deutschland als auch international.

Website: debtist.de I LinkedIn: linkedin.com/debtist

Original-Content von: Debtist GmbH, übermittelt durch news aktuell