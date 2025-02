Debtist GmbH

Debtist expandiert in den Norden: Digitales Inkasso erreicht Dänemark

Kopenhagen (ots)

Debtist, einer der führenden Anbieter für digitales Inkasso in Europa für B2B und B2C, erweitert seine Aktivitäten und betritt den dänischen Markt - ein weiterer Meilenstein in der europäischen Expansion des Unternehmens.

Bereits vor Kurzem hat das 2023 gegründete Unternehmen bedeutende Erfolge erzielt, unter anderem mit dem Erreichen eines Annual Recurring Revenue von 5 Millionen Euro und dem Aufbau eines engagierten Teams von 35 Mitarbeitern. Darüber hinaus zählen mittlerweile namhafte Unternehmen wie Hive, Celonis, Enterprise und Agicap zum Portfolio von Debtist - ein klares Zeichen für das branchenweite Vertrauen in die innovativen Lösungen des Unternehmens.

"Unser Wachstum zeigt, dass die Nachfrage nach digitalem Inkasso enorm ist. Der Schritt nach Dänemark ist für uns der nächste logische Schritt, um unsere Lösungen noch breiter in Europa anzubieten", sagt Matteo Benedetti, Co-Founder von Debtist.

Debtist treibt seine europäische Expansion voran

Im aktuellen Jahr liegt der Schwerpunkt von Debtist auf der Erweiterung seines europäischen Marktes, um innovatives Digitalinkasso in weiteren Regionen zu etablieren.

Mit der Expansion in Dänemark wird der Grundstein dafür gelegt, dass Skandinavien künftig Teil der Erfolgsgeschichte von Debtist ist.

Das Unternehmen setzt auf automatisierte Prozesse, künstliche Intelligenz und smarte Technologien, um das Forderungsmanagement effizient, digital und innovativ zu gestalten. Diese moderne Herangehensweise stellt einen entscheidenden Fortschritt im Inkasso-Geschäft dar und spiegelt den Anspruch wider, traditionelle Verfahren grundlegend zu transformieren.

Strategische Chancen auf dem dänischen Markt

Der Eintritt in den dänischen Markt basiert auf der Überzeugung, dass ein moderner Ansatz im Inkasso-Geschäft den notwendigen Wandel einleitet. Dänemark bietet als vergleichsweise wenig umkämpfter Markt ideale Voraussetzungen, um innovative Inkassolösungen erfolgreich zu etablieren.

Zudem tragen die bereits vorhandene Präsenz vor Ort und eine attraktive Gebührenstruktur dazu bei, dass Unternehmen und Gläubiger von den zukunftsweisenden Dienstleistungen von Debtist profitieren können.

Neue Führung in Kopenhagen

Für den Aufbau des dänischen Standorts wurde Mads Schøning ****als Country Manager verpflichtet. Mit umfassendem Marktwissen und langjähriger Erfahrung in der Unterstützung ausländischer Unternehmen bei der Expansion auf den nordischen Markt wird Schøning in Kopenhagen das operative Geschäft leiten und die Entwicklung innovativer Inkassolösungen vorantreiben.

"Dänemark ist reif für eine digitale Inkasso-Revolution. Ich freue mich darauf, mit Debtist neue Standards im Forderungsmanagement zu setzen", so Mads Schøning.

Sein Know-how unterstützt Debtist dabei, die Digitalisierung des Inkasso-Geschäfts weiter voranzutreiben und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen in Skandinavien zu etablieren.

Zukunftsweisende Impulse für Digitales Inkasso

Die Expansion nach Dänemark unterstreicht Debtists Engagement, den Wandel im Inkassosektor aktiv mitzugestalten. Mit dem Leitspruch "Digital. Inkasso. Europa." setzt das Unternehmen klare Akzente und bietet einen Service, der den Herausforderungen eines modernen Marktes gerecht wird. Die Kombination aus innovativer Technologie, attraktiven Marktbedingungen und fundierter Fachkompetenz verspricht, das Forderungsmanagement nachhaltig zu revolutionieren.

Über Debtist

Debtist, gegründet im Jahr 2023 mit Hauptsitz in Frankfurt, ist ein innovativer Anbieter digitaler Inkassolösungen, der das traditionelle Forderungsmanagement durch den Einsatz automatisierter Prozesse, künstlicher Intelligenz und modernster Technologien neu definiert. Mit einem umfassenden End-to-End-Angebot, das von Zahlungserinnerungen bis hin zu gerichtlichen Schritten reicht, und der nahtlosen Integration in bestehende Buchhaltungssysteme profitieren Kunden von einem intuitiven Dashboard, das jederzeit den vollständigen Überblick gewährleistet. Mit einem klaren Fokus auf Effizienz, Transparenz und einem partnerschaftlichen, kundenorientierten Ansatz gestaltet Debtist nachhaltig die Zukunft des Inkassos - sowohl in Deutschland als auch international.

Website: debtist.de I LinkedIn: linkedin.com/debtist

