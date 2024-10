Klangschale Akademie

Eszter Jopp gewinnt mit Klangschale Akademie ESPA Innovation Award 2024

Die Klangschale Akademie, unter der Leitung von Gesundheitsexpertin, Gong- und Klangschalen-Meisterin Eszter Jopp, wurde für ihr innovatives Trainingsprogramm mit dem renommierten ESPA Innovation Award 2024 in der Kategorie Bildung ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt die European Spas Association (ESPA) Eszter Jopps herausragende Leistung bei der Integration von Klangtherapie in die Spa- und Wellness-Industrie. Die Preisverleihung fand im Rahmen des ESPA-Kongresses am 26. September in Vilnius in Litauen statt.

Klangtherapie zur Prävention von Krankheiten

"Heute, da wir beginnen, die Resonanzen wirklich zu verstehen, eröffnen sich uns neue Wege zur Linderung und Prävention von Krankheiten. Klangtherapie, insbesondere durch Instrumente wie die Klangschale, ist nicht nur eine alte Praxis, sondern auch ein Blick in die Zukunft des Wohlbefindens. Die sanften Vibrationen der Klangschalen harmonisieren Körper und Geist, fördern tiefe Entspannung und aktivieren die natürlichen Heilkräfte des Körpers", erklärt Eszter Jopp bei der Preisverleihung und hebt hervor, dass die Zukunft der Wellnessbranche in der Kombination von traditionellen Praktiken und modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen liege.

Eszter Jopp will Klangtherapie weltweit etablieren

Mit ihrer Vision, die Klangtherapie in Spa- und Wellness-Zentren weltweit zu etablieren, hat Eszter Jopp mit dem Mother Earth Klangtherapie Zentrum ein modulares Ausbildungsprogramm entwickelt. Es ist in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten wie der National Taiwan University entstanden. Das Programm bietet Wellness-Profis umfassendes Wissen über Klangtherapie und es ermöglicht, moderne und wirksame Behandlungen in Spa-Einrichtungen anzubieten.

Klangschale Akademie Ausbildungsprogramm flexibel anpassbar

Das preisgekrönte Ausbildungsprogramm der Klangschale Akademie kombiniert traditionelle Klangtherapie mit wissenschaftlichen Ansätzen. Die flexible Struktur des Programms erlaubt es, Spa- und Wellness-Zentren, aber auch allen anderen Therapeuten, Masseuren und Yogalehrern die Ausbildung maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse anzupassen. Ein besonderes Angebot für die Wellnesshotels und Spas ist die Zertifizierung als Mother Earth Klangtherapie Zentrum, die Anerkennung innerhalb der Branche genießt und höchste Qualitätsstandards garantiert. Das Mother Earth Programm ist bereits erfolgreich implementiert in Taiwan, Singapur, Malaysia, Australien, Österreich, Deutschland, Schweiz und Ungarn. Bis heute wurden über 1.000 Schüler weltweit zu Therapeuten ausgebildet.

Die Wirkungen und Anwendungsbereiche der Klangtherapie

Klangschalen wirken durch ihre spezifischen Klänge und Resonanzen und beeinflussen sowohl Körper als auch Geist tiefgreifend. Die sanften Vibrationen der Schalen dringen bis auf zellulärer Ebene ein und können physische, emotionale und mentale Spannungen lösen. Diese Form der Therapie harmonisiert die Energieflüsse im Körper und aktiviert Selbstheilungsprozesse. Die Kombination aus Klang und Resonanz schafft ein tiefes Gefühl der Entspannung und unterstützt den Körper dabei, in seinen natürlichen Gleichgewichtszustand zurückzukehren.

Anwendungsbereiche der Klangtherapie:

Schlafstörungen: Verbesserung der Schlafqualität durch Beruhigung des Geistes und Entspannung des Nervensystems

Stress und Angst: Reduzierung von Symptomen durch tiefe Entspannung

Konzentrationssteigerung: Erhöhung der mentalen Klarheit und Fokussierung

Muskeln und Nervensystem: Entspannung und Regeneration durch die Vibrationen der Klangschalen

Stärkung des Immunsystems: Förderung des Immunsystems durch Harmonisierung des Energieflusses und Verbesserung der Blutzirkulation

Burnout-Prävention: Reduzierung von Stress und Linderung von Burnout-Symptomen durch tiefe Entspannung

Unterstützung bei chronischen Erkrankungen: Linderung von Beschwerden wie Wechseljahressymptomen, Hitzewallungen und emotionalen Schwankungen.

Qualitätssicherung und Zukunftsperspektiven

Um den hohen Qualitätsstandard zu wahren, wird jedes Mother Earth Klangtherapie Zentrum regelmäßig auditiert. Die Klangschale Akademie plant zudem, ihr Netzwerk von zertifizierten Zentren weiter auszubauen. Ziel ist es, ein europaweites Netzwerk von Klangtherapie-Zentren zu etablieren, das als Goldstandard in der Wellnessbranche anerkannt wird.

Über die Klangschale Akademie: Unter der Leitung von Gesundheitsexpertin Eszter Jopp, einer erfahrenen Gong- und Klangschalen-Meisterin, bietet die Klangschale Akademie umfassende Ausbildungen und Workshops im Bereich der Klangtherapie an. Eszter Jopp teilt ihre Erfahrung, um anderen Menschen zu helfen, die positive Kraft der Klangschalen für persönliches Wachstum und berufliche Entwicklung zu nutzen. Die Akademie ist ein Ort des Lernens, der positiven Energie und der Gemeinschaft, wo jeder willkommen ist, die transformative Wirkung der Klangschalen zu erleben.

Die einzigartige Kombination aus Klangtherapie, Gesundheitsmanagement und Business-Wissen ermöglicht es, die Anforderungen der Branche umfassend zu verstehen. Diese Expertise bietet, wertvolle Unterstützung bei der Integration von Klangtherapie in bestehende Strukturen, sei es in therapeutischen, Spa-basierten oder geschäftlichen Kontexten.

Mit der Gründung von Mother Earth Europa bringt Eszter Jopp die Vision von Bhajan Jeff und der Mother Earth Gemeinschaft nach Europa. Durch Ausbildungszentren in Österreich, Deutschland und Ungarn bietet Mother Earth Europa regelmäßig Kurse und Veranstaltungen an, die darauf abzielen, die heilende Kraft der Klangschalen einer noch größeren Gemeinschaft näherzubringen. www.klangschale-akademie.de

Mehr über die ESPA Innovation Awards Preisverleihung:

https://europeanspas.eu/espa-innovation-awards-2024-winners-and-special-jury-awards/

