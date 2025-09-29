Dein Service GmbH

Dein Messestand vernetzt Aussteller mit passenden Messebauern

Moosburg (ots)

Orientierung im unübersichtlichen Markt

Wer einen Messeauftritt plant, sieht sich einer Vielzahl von Anbietern gegenüber. Vom kleinen Systembauer bis zum international tätigen Unternehmen reicht die Bandbreite - und für Aussteller ist es oft schwer einzuschätzen, welcher Partner wirklich passt. Mit dein-messestand.com gibt es eine Plattform, die genau hier ansetzt: Mit nur einer Anfrage erhalten Aussteller bis zu drei Angebote - kostenlos und ohne formelle Ausschreibung.

Netzwerk filtert die richtigen Anbieter

Das Besondere am Konzept: Messebauer im bundesweiten Netzwerk von Dein Messestand sehen die Spezifikationen der Anfrage vorab. Je nachdem, ob ein flexibler Systemstand, ein individuell geplanter Auftritt, ein Messestand zur Miete oder ein komplexer Doppelstock gefragt ist, melden sich nur diejenigen Anbieter, die die passenden Kapazitäten und Erfahrungen mitbringen. Für Aussteller bedeutet das weniger Streuverlust und eine passgenaue Auswahl.

Zeitersparnis und Qualität in einem Schritt

Statt zahlreiche Messebauer einzeln ansprechen zu müssen, reicht eine Anfrage über die Plattform. Damit sparen Aussteller nicht nur Zeit, sondern können sich darauf verlassen, dass die eingehenden Angebote wirklich zu ihren Anforderungen passen. Die Spezialisierung der Anbieter sorgt dafür, dass die Vorschläge vergleichbar sind und eine fundierte Entscheidungsgrundlage bieten.

Vorteile auch für Messebauer

Auch Messebauunternehmen profitieren von diesem Verfahren. Sie erhalten gezielte Anfragen, die zu ihrem Portfolio passen, und müssen keine Ressourcen für unpassende Ausschreibungen aufwenden. Für die Teilnahme fällt lediglich eine geringe Gebühr an, wenn sie aktiv in den Kontakt treten. Das macht die Plattform zu einer effizienten Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen und die Auslastung zu optimieren.

Mehr als ein Preisvergleich

Dein Messestand versteht sich nicht als reine Preisvergleichsplattform. Im Mittelpunkt steht der Leistungsvergleich innerhalb eines definierten Budgets. Aussteller können damit Konzepte auf Augenhöhe prüfen - und sich für den Partner entscheiden, der Qualität, Design und Service am besten verbindet. "Unser Ziel ist es, Aussteller mit den Messebauern zusammenzubringen, die exakt zu ihren Anforderungen passen. Das spart Zeit, schafft Transparenz und erhöht die Qualität der Projekte", erklärt Bastian Velonavy, Head of Sales der Dein Service GmbH.

Vernetzung schafft Planungssicherheit

Mit seinem Netzwerk bietet Dein Messestand eine einfache Möglichkeit, Aussteller und Messebauer gezielt zusammenzuführen. Der Mehrwert liegt nicht nur in der Zeitersparnis, sondern auch in der Qualität der Kontakte. So entsteht Planungssicherheit für Unternehmen und eine bessere Auslastung für die Dienstleister - ein Gewinn für beide Seiten.

Über Dein Messestand

Dein Messestand ist eine Marke der Dein Service GmbH mit Sitz in München. Die Plattform bringt Ausstellerfirmen und Messebauunternehmen zusammen. Aussteller erhalten kostenlos bis zu drei Angebote für ihren Messeauftritt, Messebauer können gegen eine geringe Gebühr an den Ausschreibungen teilnehmen. Das Verfahren basiert auf einem Leistungsvergleich innerhalb eines vorgegebenen Rahmenbudgets und sorgt dafür, dass sich jeweils die passenden Anbieter und Projekte finden.

Original-Content von: Dein Service GmbH, übermittelt durch news aktuell