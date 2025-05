MCT Agentur GmbH

Shawn Mendes ist On The Road Again und kündigt Tourdaten in Europa und Nordamerika an

New York, USA (ots)

Nach seiner erfolgreichen Headliner-Tournee durch Lateinamerika im Frühjahr 2025 gab der mehrfach mit Platin ausgezeichnete und für einen Grammy nominierte Sänger und Songwriter Shawn Mendes bekannt, dass er dieses Jahr wieder On The Road Again sein wird, mit zusätzlichen Headliner-Terminen in Europa und Nordamerika.

Die kommenden Shows werden ein spektakuläres Set mit den größten Hits der letzten zehn Jahre aus seiner gesamten Karriere feiern. Die neue Headliner-Tournee macht am 12. August in Köln Station. Die Fans werden auf eine Reise von seinem ersten Album bis zu seinem neuesten Release "Shawn" mitgenommen. Einen Trailer zur Tour gibt es hier.

Die neu angekündigten Termine beginnen am 5. August und erstrecken sich über den Herbst hinweg quer durch Europa und Nordamerika. Sie folgen auf seine bereits angekündigten Headliner-Auftritte bei verschiedenen Festivals in Europa im August. Nach seinem rekordverdächtigen Auftritt bei Rock in Rio im letzten Herbst hat Shawn 2025 die Bühnen im Sturm erobert und war Headliner beim Lollapalooza in Indien, Argentinien, Chile und Brasilien. Die Europa-Tournee beginnt in Krakau und führt unter anderem nach London, Amsterdam und Madrid. Ende September geht die Tournee nach Nordamerika, wo unter anderem Toronto, New York und Chicago auf dem Programm stehen, bevor sie im legendären Hollywood Bowl in Los Angeles endet. Shawn wird in Europa von MARO und Lubiana und in Nordamerika von Eddie Benjamin supportet.

Tickets sind im Pre-Sale ab Mittwoch, 4. Juni, um 10 Uhr Ortszeit erhältlich und gehen am Freitag, 6. Juni, um 10 Uhr Ortszeit in den öffentlichen Verkauf. Der Vorverkauf für Künstler über Seated (+O2-Vorverkauf in London) beginnt am Mittwoch, 4. Juni, um 10 Uhr Ortszeit. Der Vorverkauf für Spotify-Fans und lokale Veranstaltungsorte beginnt am Donnerstag, 5. Juni, um 10 Uhr Ortszeit. Der Künstler Pre-Sale endet am 5. Juni um 22 Uhr Ortszeit für Nordamerika und am Freitag, 6. Juni, um 9:59 Uhr Ortszeit für Europa. Der öffentliche Verkauf beginnt am Freitag, 6. Juni, um 10 Uhr Ortszeit unter http://www.shawnmendesofficial.com/live.

