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Wie eine Koalition sich zerlegt

Straubing (ots)

Benzin ist eine sehr leicht entflammbare Flüssigkeit. Befindet sie sich zudem in einem Behälter, dann löst ein Funke eine unkontrollierte Explosion mit verheerenden Folgen aus. Und genau dieser Vorgang fand im übertragenen Sinn im politischen Raum statt. An den Benzinpreisen hat sich ein Streit entwickelt, der zeitweise das Format für eine Explosion zu haben schien. Einige Stunden lang konnte man sich nicht sicher sein, ob diese Koalition das Wochenende überstehen würde.

Nun kann man durchaus der Meinung sein, dass ein Teil der Klingbeil-Vorschläge nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Solcherlei Skepsis mit einer Wortwahl zu äußern, wie es Reiche getan hat, ist jedoch ein Affront sondergleichen. Es spricht all den Prinzipien einer reibungslosen Koalitionsregierung Hohn, wonach man solche Differenzen im kleinen Kreis austrägt und dann schließlich mit einem irgendwie gearteten, gemeinsamen Beschluss an die Öffentlichkeit tritt.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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