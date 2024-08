Straubinger Tagblatt

Pressestimme zum Parteitag der US-Demokraten:

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots)

Mit Kamala Harris an der Spitze haben sie die Freude am Wahlkampf wiederentdeckt. (...) Eine aus demokratischer Sicht erfreuliche Momentaufnahme. Doch der Wind im US-Wahlkampf kann sich schnell drehen, wie die jüngste Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen hat. Und deshalb wird Harris ihren Wählern sehr viel mehr anbieten müssen als ausgelassene Stimmung, ihre Biografie, ihr Alter und den volkstribunhaften "Coach" Tim Walz als Vizekandidat an ihrer Seite. Als unermüdliche Kämpferin gegen Wahlrechtsbeschränkungen und Abtreibungsverbot in republikanischen Bundesstaaten hat die Juristin zuletzt zwar an Profil gewonnen. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Harris über weite Teile ihrer Vizepräsidentschaft unter Joe Biden ziemlich blass blieb.

