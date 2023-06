Straubinger Tagblatt

Apothekerstreik - Auf Versorgung in der Fläche achten

Straubing (ots)

Dass der Betrag pro Medikament, den sie an die Krankenkassen abgeben müssen, erhöht worden ist, hat viele Apotheken hart getroffen. Etliche werden von älteren Apothekern geführt, die sich vergeblich um Nachfolge bemühen. Junge Pharmazeuten tun sich das Abenteuer Selbstständigkeit heute oft nicht mehr an. Außerdem wird die Branche ohnehin vom Mangel an Fachkräften geplagt. Anonyme Online-Apotheken können die Lücken, die das Apothekensterben zu reißen droht, nicht schließen. Die Politik muss der Bedeutung einer guten Versorgung in der Fläche Rechnung tragen.

