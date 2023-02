ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.

Innovativer Ansatz stärkt persönliche Motivation und Arbeitsmarktchancen - Brossardt: "Bei Suche nach Wunschberuf unterstützen, Abbrecherquote senken"

München (ots)

Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. startet heute gemeinsam mit der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Landesentwicklung das Modellprojekt "Berufungs!Orientierung". Nach der erfolgreichen Umsetzung des Konzeptes an Gymnasien und einem Mittelschulpilot im Sommer 2022 wurde es weiterentwickelt, um mit einem innovativen Ansatz Mittelschüler*innen den Weg in einen passenden Beruf zu erleichtern. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt erklärt die Zielsetzung: "Die Berufswahl ist eine persönliche und prägende Entscheidung. Die Karrierechancen sind aber gleichzeitig abhängig vom Bedarf am Arbeitsmarkt. Berufungs!Orientierung unterstützt die Jugendlichen werteorientiert bei der Suche nach ihrem Wunschberuf und vermittelt ihnen gleichzeitig, welche Möglichkeiten die Berufswahl für ihr Leben bietet. Indem wir persönliche Motivation mit einer realistischen Einschätzung der Chance am Arbeitsmarkt verknüpfen, senken wir die Abbrecherquote und tragen langfristig zur Arbeitskräfte- und Fachkräftesicherung unserer bayerischen Betriebe bei."

Projektträgerin ist die gfi gGmbH - Akademie für Philosophische Bildung und WerteDialog. Die Initiative richtet sich an Mittelschüler*innen der 7. bis 9. Klasse, die sich in Kleingruppen einmal pro Woche treffen. Unterschiedliche Workshops kombinieren Einzel- und Gruppenarbeiten mit philosophischen Gesprächen. Brossardt führt aus: "Das Projekt schenkt Jugendlichen einen geschützten Raum, in dem sie sich ohne Druck oder Bewertung von außen mit sich selbst und ihren Zielen auseinandersetzen können."

Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie: "Die Berufsorientierung ist der erste Schritt zur richtigen Ausbildung. Berufungs!Orientierung ist für die aktuelle Schülergeneration der Mittelschulen eine sehr gute Möglichkeit, um den eigenen persönlichen Fokus zu schärfen und die alles entscheidende Frage zu klären: Welcher Beruf passt am besten zu den eigenen Fähigkeiten, Interessen, Zielen und Werten? Sie erfahren von Berufspraktikern mehr über Ausbildungswege, Arbeitsleben, Karrieremöglichkeiten oder Selbstständigkeit. Wir wollen, dass am Ende mit dieser Beratung für Mittelschüler*innen vielleicht der Beruf zur Berufung wird."

Klaus Beier, Operativer Geschäftsführer der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit: "Das Projekt "Berufungs!Orientierung" wendet sich insbesondere an Schüler*innen der Vorentlassklassen an Mittelschulen, die mit Blick auf ihre berufliche Zukunft einen hohen Orientierungsbedarf haben. Wichtig ist, dass sich die Teilnehmenden vertieft mit grundlegenden Fragen zu persönlichen Zielen und Wertvorstellungen auseinandersetzen. Sie lernen mit diesem Projekt, eigenständige und reflektierte Entscheidungen für ihre Berufs- und Lebensorientierung zu treffen. Wir unterstützen mit diesem bereichernden Konzept junge Menschen in der Phase der Berufsorientierung. Sie lernen so eine differenziertere und vertiefte Herangehensweise an die Berufswahl kennen und stellen erste Überlegungen an, wo es überhaupt in ihrem Leben hingehen soll. Darüber hinaus erfahren sie auch, dass jetzt getroffene Entscheidungen in der späteren Erwerbsbiografie und den unterschiedlichen Lebensphasen jederzeit individuell beeinflussbar sind."

"Berufungs!Orientierung" ist als Teil der Initiative Fachkräftesicherung+ das neueste Projekt der vbw, um dem sich verschärfenden Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel in bayerischen Unternehmen entgegenzuwirken. Bisherige FKS+ Projekte zur Berufsorientierung an Mittelschulen waren empower(me), scout(me) und talentscout(by).

