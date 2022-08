Straubinger Tagblatt

Aktienrente: Ein Blick nach Schweden macht Mut

Straubing (ots)

Rentner sollen zu Aktionären werden, so plant es die Bundesregierung. Doch wenn die Reform nach schwedischem Vorbild aus dem maroden deutschen System ein Ruhestands-Bullerbü machen soll, muss die Ampel-Koalition erstens klotzen und zweitens schnell damit anfangen. Weil die geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden, wird es nämlich schon sehr bald sehr eng. Nötige grundlegende Korrekturen unterlässt die Politik seit Jahrzehnten aus Angst vor dem Zorn der Wähler.(...)

Ein Blick nach Schweden macht Mut. Dort wurden im Zuge einer in den 1980er-Jahren eingeleiteten Rentenreform zwangsweise alle Bürger zu Investoren. 2,5 Prozent ihres jährlichen Einkommens müssen sie in Wertpapiere anlegen. Wer sich nicht aktiv für ein anderes Finanzprodukt entscheidet, zahlt automatisch in einen Staatsfonds ein. Der entwickelte sich zum Erfolgsmodell. Mit mehr als 65 Milliarden Euro Bilanzsumme ist er einer der beliebtesten Ruhestandsfonds Europas und erzielt regelmäßig zweistellige Renditen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell