Überfüllte Lager in der Ägäis - Aus 2015 lernen

Trotz der politischen Blockade darf Europa nicht einfach wegsehen vom Elend auf den Inseln in der Ägäis. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung müssen die Lager winterfest gemacht werden. Eine europäische Lösung wird es außerdem nur geben, wenn auf den griechischen Inseln direkt über einen Asylantrag entschieden wird. Dafür sollten Flüchtlingszentren mit europäischer Unterstützung aufgebaut werden. Flüchtlinge ohne Chance auf ein Bleiberecht müssen zurückgeschickt werden. Auch an dieser Stelle müssen die Europäer mehr tun. Bisher haben sie aus 2015 zu wenig gelernt.

