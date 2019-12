Straubinger Tagblatt

Tempolimit-Debatte - Ein Bärendienst am Bundestag

Straubing (ots)

Wenn die SPD das Thema Tempolimit im neuen Jahr wieder auf die Tagesordnung hebt, dann werden all die sattsam bekannten Positionen pro und contra wieder aufgefahren werden. Geändert hat sich an ihnen nichts. Nur der Bundestag würde durch das Hü und Hott an Glaubwürdigkeit einbüßen.

