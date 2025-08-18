Der IT-Macher GmbH

Die Der IT-Macher GmbH präsentiert den Oracle Document Generator und eine Cloud-Migration von Oracle Forms auf den Konferenzen Low-Code Creator und DOAG 2025 in Nürnberg

Die Der IT-Macher GmbH ist im November 2025 gleich auf zwei führenden IT-Konferenzen vertreten: der Low-Code Creator 2025 und der DOAG 2025 Konferenz in Nürnberg. Mit zwei praxisnahen Fachvorträgen zum Oracle Document Generator und einer Oracle Forms Migration in die Cloud, zeigt das Unternehmen, wie modernes Reporting und eine Migration erfolgreich umgesetzt werden können.

Am 19. November 2025 um 13:00 Uhr referiert Mark Eichhorst in "Umzug in die OCI - Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein" über die Migration einer Oracle Forms, Oracle Reports und Oracle APEX Anwendung in die Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Die Teilnehmenden erfahren, wie die Auswahl geeigneter OCI-Komponenten, ein passendes Architektur-Design und bewährte Lösungen im Betrieb zum Erfolg führen.

Am gleichen Tag, um 16:30 Uhr präsentieren David Dürer und Colin Wübbena im Vortrag "Document Generator - APEX-Integration der Oracle-Reporting-Lösung" die Einrichtung und Konfiguration des OCI Document Generators in der Oracle Cloud. Eine Live-Demo zeigt, wie sich PDF-, Word- und Excel-Reports direkt aus Oracle APEX erstellen lassen. Dabei werden die Integrationsmöglichkeiten und Unterschiede zu etablierten Tools wie AOP detailliert vorgestellt. DOAG 2025 Konferenz + Ausstellung | Agenda - DOAG

"Beide Vorträge spiegeln wider, wofür wir als Unternehmen stehen: praxisorientierte, zukunftssichere Lösungen für Oracle Forms, Oracle APEX und die Oracle Cloud", sagt Michael Kilimann, einer der beiden Geschäftsführer. "Unser Ziel ist es, Kunden den Weg zu moderner, effizienter und sicherer Anwendungsentwicklung zu ebnen."

Mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt der IT-Dienstleister Kunden in der DACH-Region bei der Entwicklung und Modernisierung von Oracle-Anwendungen, der Migration in die Oracle Cloud und der Entwicklung neuer Low-Code-Anwendungen mit Oracle APEX. Die Der IT-Macher GmbH mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München, ist auf Oracle-Technologien spezialisiert. Das Portfolio umfasst Strategieberatung, Anwendungsmodernisierung, individuelle Softwareentwicklung für Desktop und mobile Lösungen sowie Implementierungen mit Oracle Forms, Oracle APEX, Oracle WebLogic Server und der Oracle Cloud.

Zu den rund 50 Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen, Konzerne sowie öffentliche Auftraggeber von Bund und Ländern im deutschsprachigen Raum.

