Vorträge des Oracle Forms Day 2025 jetzt als Download verfügbar

Wolfratshausen (ots) - Nach dem großen Erfolg der letztjährigen Veranstaltung ist es auch 2025 wieder soweit: Der Oracle Forms Day findet am 20. und 21. Mai in den Räumen von Oracle in Berlin statt. Die Teilnehmer erwartet ein hochkarätiges Programm mit aktuellen Entwicklungen rund um Oracle Forms - insbesondere die Neuerungen der kürzlich veröffentlichten ...

