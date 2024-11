LBS NordWest

Nachfolgeregelung an der Spitze der LBS NordWest zum 1. Oktober 2025 beschlossen

Jörg Münning übergibt den Staffelstab an Frank Demmer

Münster/Hannover (ots)

Die Gremien der LBS NordWest haben gestern offiziell den bevorstehenden Wechsel in der Unternehmensführung beschlossen. Mit Wirkung zum 30. September 2025 wird der Vorstandsvorsitzende Jörg Münning (64) nach vielen erfolgreichen Jahren in den Ruhestand gehen. Er hat sich nicht nur um die LBS NordWest verdient gemacht, sondern auch als Konferenzvorsitzender der LBS-Gruppe maßgeblich die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Bundesebene geprägt. Sein Nachfolger wird LBS-Vorstand Frank Demmer (51).

Jörg Münning ist 2012 in der LBS West gestartet. Davor hatte er bereits 13 Jahre als Vorstandsmitglied in der Kreissparkasse Steinfurt gewirkt. Seit 2014 ist er Vorstandsvorsitzender der LBS. Zu den wichtigsten Meilensteinen von Jörg Münning zählen die erfolgreiche Fusion der ehemaligen LBS West mit der LBS Nord 2023 sowie die verantwortungsvolle Steuerung der Bausparkasse durch die herausfordernden Niedrigzinsphasen. Ein besonderes Anliegen war ihm auch die langjährige Steuerung der LBS-Gruppe, für die er seit 2018 als Vorsitzender tätig ist. Jörg Münning: "Es war und ist mir eine wichtige Aufgabe, die LBS über viele Jahre in unterschiedlichsten Phasen zu begleiten. Ich werde mit dem guten Gefühl gehen können, einen starken Nachfolger an meiner Seite zu wissen."

Die Nachfolge als Vorstandsvorsitzender in der LBS NordWest wird Frank Demmer antreten. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung in unterschiedlichen leitenden Positionen bei der LBS West und der LBS Bremen, als Diplom-Wirtschaftsinformatiker und gelernter Bankkaufmann, führt er aktuell im Vorstand der LBS die Geschäftsbereiche Personal, IT/Digitalisierung/Prozesse, Spargeschäft sowie die Handelsgeschäfte und die Nachhaltige Transformation. In dieser Funktion hat Frank Demmer unter anderem die Digitalisierung der LBS NordWest vorangetrieben und die Integration der Bestände der LBS West und LBS Nord im Rahmen der technischen Fusion in 2023 verantwortet.

Frank Demmer: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und freue mich darauf, die Verantwortung für die LBS NordWest zusammen mit meinen Kollegen Maik Jekabsons und Dr. Jörg Koschate im Vorstandsteam zu übernehmen. Die LBS NordWest ist ein sehr gut und äußerst stabil aufgestelltes Haus. Gemeinsam mit den Sparkassen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und Bremen und unserem Außendienst wollen wir die starke Position im Markt mit attraktiven Produkten und Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden weiter ausbauen. Mein Ziel ist es, die Erfolge der letzten Jahre zu sichern und die LBS NordWest auch weiterhin zukunftsfähig und erfolgreich aufzustellen."

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Bernhard Lukas, würdigte die Verdienste beider Vorstände: "Sowohl Jörg Münning als auch Frank Demmer haben sich durch ihren außergewöhnlichen Einsatz und ihre strategische Weitsicht hervorgetan. Jörg Münning hat über viele Jahre nicht nur die LBS NordWest, sondern mit Blick auf die Arbeit auf Bundesebene auch die gesamte Branche geprägt. Ab Oktober 2025 besteht das Vorstandsgremium der LBS NordWest aus Frank Demmer, Maik Jekabsons und Dr. Jörg Koschate. Ich bin sicher, dass die LBS NordWest ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen wird."

Original-Content von: LBS NordWest, übermittelt durch news aktuell