Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

Kai Fürderer: Unser Anspruch ist es, Orientierung für die Finanzberatung der Zukunft zu geben.

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Herrsching am Ammersee (ots)

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung entwickelt sich vom Testinstitut zum KompetenzCenter für Beratungsqualität und Finanzbildung. Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, über kundenorientierte Finanzkommunikation der Zukunft.

Frage: Herr Fürderer, die Gesellschaft für Qualitätsprüfung ist vielen Banken vor allem durch den Bankentest "BESTE BANK vor Ort" bekannt. Gleichzeitig veröffentlichen Sie heute deutlich mehr Studien, Fachbeiträge und Analysen. Verändert sich Ihre Rolle?

Kai Fürderer: Ja, und zwar ganz bewusst. Unsere Bankentests bleiben das Fundament unserer Arbeit. Gleichzeitig beobachten wir seit einigen Jahren, dass die Finanzbranche vor deutlich größeren Herausforderungen steht als der reinen Bewertung von Beratungsleistungen. Themen wie Altersvorsorge, Finanzbildung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder die Erwartungen junger Kundinnen und Kunden verändern die Finanzberatung grundlegend. Wir möchten diese Entwicklungen deshalb nicht nur messen, sondern auch fachlich einordnen und Impulse geben. Genau darin sehen wir unsere zukünftige Rolle.

"Wir möchten Entwicklungen nicht nur beobachten, sondern verständlich machen."

Frage: Was verstehen Sie konkret unter dieser Rolle?

Kai Fürderer: Beratungsqualität entsteht heute nicht mehr ausschließlich im Beratungsgespräch. Sie beginnt bereits bei der ersten Google-Suche, auf der Website einer Bank, in sozialen Medien oder durch verständliche Informationen zu komplexen Finanzthemen. Deshalb betrachten wir Beratung inzwischen wesentlich umfassender. Wir analysieren nicht nur Gespräche, sondern beschäftigen uns mit der gesamten Customer Journey. Gleichzeitig veröffentlichen wir regelmäßig Fachbeiträge, Interviews und Studien, weil wir Entwicklungen verständlich erklären und daraus konkrete Handlungsempfehlungen für Banken ableiten möchten. Unser Ziel ist es, Orientierung zu schaffen; sowohl für Finanzinstitute als auch für Verbraucherinnen und Verbraucher.

"Unsere Veröffentlichungen folgen einer gemeinsamen Idee."

Frage: Ihre Themen reichen mittlerweile von Altersvorsorge über Baufinanzierung bis hin zu Finanzbildung. Was verbindet diese unterschiedlichen Bereiche?

Kai Fürderer: Auf den ersten Blick wirken diese Themen sehr unterschiedlich. Schaut man genauer hin, beschäftigen sie sich jedoch alle mit derselben Frage: Wie gelingt gute Finanzberatung?

Ob Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung, Vermögensaufbau oder Finanzbildung; letztlich geht es immer darum, Menschen dabei zu unterstützen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Deshalb betrachten wir diese Themen nicht isoliert, sondern als Bestandteile einer ganzheitlichen Beratungsqualität.

"Von der Produktberatung zur Lebensphasenberatung."

Frage: Sie sprechen inzwischen häufig von einer Lebensphasenberatung. Was steckt hinter diesem Begriff?

Kai Fürderer: Die Finanzberatung verändert sich. Früher stand häufig ein einzelnes Produkt im Mittelpunkt. Heute erwarten Menschen etwas anderes. Sie möchten verstehen, welche finanziellen Herausforderungen in ihrer jeweiligen Lebensphase relevant sind. Der Berufseinstieg stellt andere Anforderungen als der Erwerb einer Immobilie. Familiengründung bedeutet andere finanzielle Prioritäten als der Vermögensaufbau oder die Vorbereitung auf den Ruhestand. Aus unserer Sicht beginnt gute Beratung deshalb nicht mehr mit einem Produkt, sondern mit den Lebenszielen der Menschen.

Deshalb sprechen wir von einer Entwicklung von der Produktberatung zur Lebensphasenberatung.

"Die Altersvorsorge zeigt diesen Wandel besonders deutlich."

Frage: Warum rückt gerade die Altersvorsorge künftig noch stärker in den Mittelpunkt Ihrer Arbeit?

Kai Fürderer: Weil kaum ein anderes Thema die Veränderungen so deutlich sichtbar macht. Die aktuellen Diskussionen um Rentenreformen, steigende Lebenserwartung und kapitalmarktorientierte Vorsorge zeigen, dass die Menschen künftig deutlich mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen. Dadurch steigt gleichzeitig der Bedarf an verständlicher Information und hochwertiger Beratung.

Genau deshalb entwickeln wir auch unseren Bankentest "BESTE BANK vor Ort 2027" weiter. Der Digital-Check wird künftig deutlich stärker bewerten, wie verständlich Banken über Altersvorsorge informieren und wie gut sie Menschen bereits vor dem eigentlichen Beratungsgespräch Orientierung geben.

"Finanzbildung wird zum Bestandteil der Beratungsqualität."

Frage: Welche Rolle spielt dabei die Finanzbildung?

Kai Fürderer: Eine sehr große. Viele Menschen treffen finanzielle Entscheidungen unter Unsicherheit.

Nicht weil sie sich nicht interessieren, sondern weil Finanzthemen häufig unnötig kompliziert dargestellt werden. Deshalb verstehen wir Finanzbildung als einen wesentlichen Bestandteil hochwertiger Beratung.

Mit dem Finance Education Measurement Index (kurz "FEMI") entwickeln wir derzeit einen neuen Bewertungsansatz, der sichtbar machen soll, wie gut Banken Finanzwissen vermitteln und Menschen dabei unterstützen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.

"Unsere Studien ergänzen unsere Tests."

Frage: Neben Ihren Bankentests veröffentlichen Sie inzwischen auch eigene Studien wie die NextGen Studie. Welche Bedeutung haben diese Untersuchungen?

Kai Fürderer: Sie liefern uns eine zusätzliche Perspektive. Unsere Tests zeigen, wie Banken arbeiten. Unsere Studien zeigen, was Menschen erwarten. Erst durch die Verbindung beider Sichtweisen entsteht ein vollständiges Bild. Deshalb fließen Erkenntnisse aus der NextGen Studie beispielsweise unmittelbar in die Weiterentwicklung unserer Bewertungsmodelle ein.

"Qualitätsprüfung bedeutet für uns kontinuierliche Weiterentwicklung."

Frage: Welche Bedeutung haben Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Ihre Arbeit?

Kai Fürderer: Eine sehr große. Unsere Bewertungen sollen nachvollziehbar sein. Deshalb veröffentlichen wir regelmäßig unsere Methodik, erläutern Hintergründe und erklären, warum wir einzelne Bewertungskriterien weiterentwickeln. Qualität entsteht nicht dadurch, dass man einmal einen guten Test entwickelt. Qualität entsteht dadurch, dass man bereit ist, ihn kontinuierlich an gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen.

"Wir verstehen uns als KompetenzCenter für Beratungsqualität."

Frage: Wenn Sie die Entwicklung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung in einem Satz beschreiben müssten - wie würde dieser lauten?

Kai Fürderer: Unser Anspruch ist es, Banken und Sparkassen sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern Orientierung für die Finanzberatung der Zukunft zu geben.

Deshalb entwickeln wir uns konsequent weiter; von einem unabhängigen Testinstitut zu einem KompetenzCenter für Beratungsqualität, Finanzbildung und kundenorientierte Finanzkommunikation. Unsere Bankentests bleiben dabei die Grundlage. Studien, Fachbeiträge, Interviews, Workshops und neue Bewertungsmodelle ergänzen dieses Fundament. Denn unser Ziel ist nicht nur, Qualität sichtbar zu machen. Wir möchten dazu beitragen, dass sie kontinuierlich besser wird.

Weitere Informationen finden Sie u.a. auch auf unserer Homepage.

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